蔡天鳳碎屍案｜警方指死者頭顱有硬物造成破洞 前家翁情婦被捕 疑犯採取不合作態度

28歲名媛蔡天鳳(Abby Choi)被殘殺和肢解，警方今日(26日)終尋回死者頭顱。警方西九龍總區探員周五(24日)在大埔龍尾村搜索後撿獲多箱證物，其中在屋內撿獲的一大一細湯煲，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，在其中一個高身不鏽鋼煲中發現一個年輕女子頭顱，相信屬案中死者。法醫檢視後，發現頭骨近耳朵後位置，有一個6.5厘米乘5.5厘米、由硬物撞擊而成的洞，疑為致命原因。鍾雅倫指，大湯煲除了頭顱，亦混有青蘿蔔、紅蘿蔔、數條肋骨、頭髮及少量揉碎和人體組織；另一細湯煲亦有少量人骨。

對於頭顱為何至今才被發現，鍾雅倫解釋，不鏽鋼煲高半米深，直徑40厘米，發現已達「滿瀉」狀態，他形容面層佈滿凝固脂肪、啫喱狀物體，不適合作現場化驗，為了證物的完整性，決定原封不動把兩個煲搬到殮房，今早法醫經死因裁判官授權，立刻進行化驗，因此才於傍晚尋得頭顱。