蔡天鳳碎屍案｜警查閉路電視鎖定打鼓嶺堆填區或有殘肢　暫尋骨頭未知是否人骨 (更新)

28歲名媛、譚仔創辦人媳婦蔡天鳳(Abby Choi)遭謀殺及碎屍案件，惹來全城關注，至今女死者的主要軀幹和手部仍未尋回。警方西九龍總區重案組今早(28日)繼續調查案件，大批警員身穿白色保護衣及「豬嘴」等，早上約11時到位於打鼓嶺的新界東北堆填區搜尋，現場有剷泥機及推土機，亦有警員用航拍機視察，雖然暫時仍未找到的女死者身體部位，但找到骨頭，未知是否屬人骨，警方預計需要2至3日完成搜索。

警司 ： 幾有信心係喺度

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，搜索面積約一個足球場大，有3至5米深，需要工人搬出垃圾，再由警員搜索與案件的相關證物。他稱兇徒在上周三(22日)早上丟棄數袋重要證物，警方透過翻查閉路電視及查問垃圾車司機查問，鎖定目標範圍，「幾有信心係喺度」。他又說，目前找到骨頭，但暫未知是否人骨，抑或其他動物，惟初步估計未必可以在一日內完成，需要2至3日搜索。

警方前日表示，已尋獲相信屬於女死者的頭顱及雙腳，但頭顱在湯煲中只剩下頭骨和骨髮，皮膚和肉已經分離，女死者的主要軀幹及雙手亦依然下落不明。

至於女死者的前夫鄺港智因被控謀殺罪，昨日提堂後還押，他另涉1宗2015年的區院盜竊案，今日被押往區域法院提訊，他就該案被控7項盜竊罪，繼續還押至5月9日。