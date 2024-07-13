蔡天鳳碎屍案｜迎新營組名涉戲謔死者 網民斥傷口灑鹽 中大：需嚴守學生行為守則

28歲女模特兒蔡天鳳去年在大埔龍尾村被揭發疑遭殺害碎屍，案件轟動全港。有讀者向《am730》投訴稱，本年香港中文大學有迎新營的同學組別以死者蔡天鳳作主題命名。

28歲女模特兒蔡天鳳去年在大埔龍尾村被揭發疑遭殺害碎屍，案件轟動全港。有讀者向《am730》投訴稱，本年香港中文大學有迎新營的同學組別以死者蔡天鳳作命名惡搞，投訴人斥有關行徑冷血涼薄，戲謔案件死者，要求中大正視及嚴懲涉事學生。中大回覆《am730》查詢時未有正面回應是否會對涉事迎新營及學生採紀律行動，只稱所有迎新營組織者及參加者，均需嚴格遵迎新規定及中大行為守則。

讀者向《am730》投訴稱，中大科學系迎新營，數學系其中一個大組組名「改出一個如此冷血、涼薄，戲謔蔡天鳳案嘅組名，此等言論已經缺乏身為人類嘅同理心」，稱需要向傳媒公開事情，令涉事學生受到嚴懲，否則校方會低調處理，投訴人亦附上一名出席該迎新營學生的社交平台IG動態截圖，可見有多位新生的合照，TAG的名稱是「#蔡天鳳爪排骨飯」。

校友批評「道德底線去咗邊」

另外，社交平台Facebook的「New CUHK Secrets」，及另一社交平台Threads亦有網民披露事件，稱「呢個細組名係黐x線」、「真心有x病」，引發一眾校友熱議，有人批評「完全對死者零尊重」、「不要開死人玩笑」、「完全無同理心，影響香港大學生既形象」、「我係組仔都想quit camp」、「中大唔踢走依班人都係痴痴地」、「喺人傷口灑鹽真係落地獄」、「新亞桑拿好少事，笑一位慘死既普通人好x無品」、「師弟妹，玩還玩，唔該反思下自己嘅道德底線去咗邊，有啲嘢唔係年少無知就可以輕輕帶過」

中大回覆《am730》查詢時未有正面回應是否會對涉事迎新營及學生採紀律行動，僅稱各學院、書院及行政部門一直共同合作，協助指導迎新營組織者籌辦具意義及豐盛的新生迎新活動，務求為所有新生提供一個有效平台，認識學院、書院及大學生活，從而適應大學生活。校方強調所有迎新營組織者及參加者，均需嚴格遵守大學規則、迎新規定及中大行為守則，同時中大已建立完善而有效的監管機制及支援系統，有助管理學生所籌組之迎新活動。