蔡天鳳碎屍案｜離世一年蔡母表思念︰女兒化蝶「歸家」

28歲名媛蔡天鳳(Abby)去年2月21日在大埔龍尾村村屋內疑慘遭前夫一家殺害兼肢解烹屍，同年2月24日警方破門進入該村屋揭發事件，案件震驚全港，甚至成為兩岸熱話。有報道指蔡天鳳母親「五姐」、丈夫Chris及家翁等於昨天蔡天鳳的死忌到寶福山拜祭，有人認為檢控進度略慢，未能慰逝者在天之靈；警方早前解釋尚有逾百證物要化驗。 蔡天鳳生前與母親「五姐」感情極好，「五姐」一直痛心女兒死於非命，Abby離世已屆一周年，「五姐」在社交平台抒發對女兒的思念之情，深信她化蝶「歸家」。





五姐：妳突然的離開讓媽媽無法接受 自Abby去年去世後，「五姐」一度將社交平台全部清空。直到昨日（21日），「五姐」再貼出一段疑似在家中拍攝的短片說：「媽媽善良溫柔大愛的大寶寶（蔡天鳳），離開媽媽一周年了，妳突然的離開讓媽媽無法接受，每當觸景生情時，這麼優秀孝順乖巧的寶貝說沒就沒了，好像刀子捅進心臟，就連呼吸都是痛，控制不住的發抖，眼淚情不自禁的流，痛徹心扉的難過。只有自己經歷過的人才體會到這種撕心裂肺滋味。」