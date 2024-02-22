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2024-02-22 14:53:48

蔡天鳳碎屍案｜離世一年蔡母表思念︰女兒化蝶「歸家」

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28歲名媛蔡天鳳(Abby)去年2月，疑慘遭前夫一家殺害兼肢解烹屍，案件震驚全港。(網上圖片)

28歲名媛蔡天鳳(Abby)去年2月，疑慘遭前夫一家殺害兼肢解烹屍，案件震驚全港。(網上圖片)

28歲名媛蔡天鳳(Abby)去年2月21日在大埔龍尾村村屋內疑慘遭前夫一家殺害兼肢解烹屍，同年2月24日警方破門進入該村屋揭發事件，案件震驚全港，甚至成為兩岸熱話。有報道指蔡天鳳母親「五姐」、丈夫Chris及家翁等於昨天蔡天鳳的死忌到寶福山拜祭，有人認為檢控進度略慢，未能慰逝者在天之靈；警方早前解釋尚有逾百證物要化驗。

蔡天鳳生前與母親「五姐」感情極好，「五姐」一直痛心女兒死於非命，Abby離世已屆一周年，「五姐」在社交平台抒發對女兒的思念之情，深信她化蝶「歸家」。


 

蝴蝶停在五姐手上。(影片截圖) 蝴蝶停在五姐手上。(影片截圖) 蝴蝶停在疑似蔡天鳳兒子身上。(影片截圖) 28歲名媛蔡天鳳(Abby)去年2月，疑慘遭前夫一家殺害兼肢解烹屍，案件震驚全港。(網上圖片) 28歲名媛蔡天鳳(Abby)去年2月，疑慘遭前夫一家殺害兼肢解烹屍，案件震驚全港。(網上圖片) 28歲名媛蔡天鳳(Abby)去年2月，疑慘遭前夫一家殺害兼肢解烹屍，案件震驚全港。(網上圖片) 28歲名媛蔡天鳳(Abby)去年2月，疑慘遭前夫一家殺害兼肢解烹屍，案件震驚全港。(網上圖片)

五姐：妳突然的離開讓媽媽無法接受

自Abby去年去世後，「五姐」一度將社交平台全部清空。直到昨日（21日），「五姐」再貼出一段疑似在家中拍攝的短片說：「媽媽善良溫柔大愛的大寶寶（蔡天鳳），離開媽媽一周年了，妳突然的離開讓媽媽無法接受，每當觸景生情時，這麼優秀孝順乖巧的寶貝說沒就沒了，好像刀子捅進心臟，就連呼吸都是痛，控制不住的發抖，眼淚情不自禁的流，痛徹心扉的難過。只有自己經歷過的人才體會到這種撕心裂肺滋味。」

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蝴蝶飛上50幾樓 「媽媽知道大寶寶顯靈了」

短片中所見，一隻蝴蝶不時停留在「五姐」和疑似是蔡天鳳兒子身上。「五姐」續說：「大寶寶，媽媽也知道你帶著不捨和牽掛去了天國，妳也知道媽媽時常掛念妳，這段時間家裡出現的事情太神奇了。50幾樓經常飛上來這只蝴蝶，媽媽知道大寶寶顯靈了，化身為蝴蝶魂歸家裡，陪伴家人的左右，也是媽媽的一點安慰。」

感謝警方不眠不休為女兒昭雪

她續說：「大寶寶4個小寶貝們每星期六日或假期，都聚在一起玩相親相愛很暖心，你要過得好好的，媽媽和親家女婿當4個小心肝們像自己親生骨肉一樣盡心盡力照顧和培養好，大寶寶如果有甚麼心願托夢給媽媽喔！媽媽的大寶寶做人的素養，孝順，做事的文化知識，在所有親朋好友們眼裡人見人愛，我們永恆的思念和牽掛。感謝大家時刻的關心、慰問和痛心，衷心感謝香港警方不眠不休為女兒昭雪。」

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