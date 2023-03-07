蔡天鳳碎屍案｜29歲女疑犯涉協助罪犯內地落網  經深圳灣口岸移交本港警方 (持續更新)

【16:10更新】譚仔創辦人媳婦、28歲模特兒Abby蔡天鳳遭謀殺及肢解烹屍，前夫一家等6人先後被捕。消息指，死者前夫的一名女友人亦涉嫌協助罪犯，於內地落網。女疑犯將會移交港方扣查，案件至今累計共拘捕7人。該名被捕女子今日(7日)由內地遣返香港，並移交本港警方；疑犯在中午被押往天水圍警署，稍後再轉交西九龍總區重案組人員接手；於下午3時許離開天水圍警署。
早前6人被捕包括死者前夫一家四口
早前被捕的6人，包括死者前夫鄺港智在內一家四口、死者前家翁的47歲情婦，以及涉嫌收取30萬港元協助鄺港智逃走的41歲男子林舜。
- 前家翁鄺球：被控謀殺，5月8日再訊
- 前大伯鄺港傑：被控謀殺，5月8日再訊
- 前夫鄺港智：被控謀殺，5月8日再訊
- 前家姑李瑞香：被控妨礙司法公正，5月8日再訊
- 遊艇公司職員林舜：被控協助罪犯，獲准保釋候訊
- 前家翁情婦：涉嫌協助罪犯，獲准保釋候查
雙腳頭骨基因與蔡天鳳吻合
至於警方在大埔龍尾村村屋內的雪櫃，發現的一雙腳以及湯煲內頭骨，消息指經基因檢測後，相關人骨與蔡天鳳基因吻合，其身軀及雙手則仍未尋回。
深圳灣口岸接收女疑犯
警方證實，今日(7日)在深圳灣口岸接收由內地執法機關送回的一名與一宗謀殺案有關的女疑犯。該名29歲本地女疑犯涉嫌與早前在大埔發生的一宗謀殺案有關，案中一名28歲女子死亡。女疑犯涉嫌協助罪犯，其後潛逃內地。警方指，早前掌握該名在潛疑犯的資料，並向公安部、廣東省公安廳及深圳市公安局要求協助，該名潛逃疑犯最後在內地落網。警方感謝公安部、廣東省公安廳及深圳市公安局的全力協助，西九龍總區重案組繼續積極調查案件。