蔡天鳳碎屍案｜6被告再提堂　前夫鄺氏一家還押至7月底訊 (更新)

【15:50更新】新增前夫鄺氏一家還押至7月31日提訊

譚仔創辦人媳婦、28歲模特兒Abby蔡天鳳被謀殺及肢解烹屍案件，死者前夫一家4人，涉嫌謀殺及妨礙司法公正，下午再次提堂；同案另外兩名被告，亦於下午提堂。在今日庭上，全部被告暫時毋須答辯，前夫鄺氏一家4人須繼續還押至7月31日提訊，死者前家姑再次申請保釋被拒，另兩名被告則繼續保釋候訊。

前家姑再申保釋被拒

各被告由囚車押送至九龍城裁判法院，案中3人被控今年2月在大埔路龍尾村一間村屋內謀殺蔡天鳳，包括死者前夫28歲的鄺港智、31歲任死者司機的前大伯鄺港傑，以及死者前家翁65歲的鄺球；至於前家姑63歲李瑞香，涉嫌銷毀相關刑事調查資料，被控妨礙司法公正。

至於同案另外兩名被告，報稱任職租賃遊艇公司職員的41歲林舜，以及前夫鄺港智29歲女友人潘巧賢，就涉嫌協助鄺港智潛逃，亦於下午提堂。