蔡天鳳碎屍案｜6被告再提堂　前夫鄺氏一家還押至7月底訊 (更新)

【15:50更新】新增前夫鄺氏一家還押至7月31日提訊
譚仔創辦人媳婦、28歲模特兒Abby蔡天鳳被謀殺及肢解烹屍案件，死者前夫一家4人，涉嫌謀殺及妨礙司法公正，下午再次提堂；同案另外兩名被告，亦於下午提堂。在今日庭上，全部被告暫時毋須答辯，前夫鄺氏一家4人須繼續還押至7月31日提訊，死者前家姑再次申請保釋被拒，另兩名被告則繼續保釋候訊。
前家姑再申保釋被拒
各被告由囚車押送至九龍城裁判法院，案中3人被控今年2月在大埔路龍尾村一間村屋內謀殺蔡天鳳，包括死者前夫28歲的鄺港智、31歲任死者司機的前大伯鄺港傑，以及死者前家翁65歲的鄺球；至於前家姑63歲李瑞香，涉嫌銷毀相關刑事調查資料，被控妨礙司法公正。
至於同案另外兩名被告，報稱任職租賃遊艇公司職員的41歲林舜，以及前夫鄺港智29歲女友人潘巧賢，就涉嫌協助鄺港智潛逃，亦於下午提堂。
涉案村屋外套有前家姑DNA
在庭上，控方指警方經調查後修訂案情，補充初步DNA檢驗結果，確認在涉案的私家車內，發現屬於女死者的血跡，而在涉案村屋內的人體下肢亦證實屬於死者，另在屋內找到一件驗出前家姑李瑞香DNA的外套。
控方續指，現新增3名控方證人，包括死者母親、現任奶奶及老爺，又說警方已拘捕所有涉案人士，另還需逐件檢驗屋內30多件物品的DNA，包括刀、電鋸及錘等，因此申請將案件押後再訊。署理主任裁判官黃雅茵聽罷雙方陳辭，拒批前家姑再次申請保釋，前夫鄺氏一家4人須繼續還押至7月31日再提訊，另被控協助罪犯的兩名被告則繼續保釋候訊，惟保釋條件新增不得直接或間接接觸控方證人。