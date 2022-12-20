蔡展鵬涉光顧無牌按摩店案 4男女管理色情場所脫罪　3人無牌經營按摩院罪成罰款

前警務處國安處處長蔡展鵬懷疑光顧無牌按摩院「Viet Spa」案件，案件今（20日）在東區裁判法院裁決。裁判官裁定2項經營無牌按摩院罪成立，4項管理或經營賣淫場所罪則不成立，2女1男被告罪成，罰款8,000至20,000元，另1名女被告則脫罪。

案中4名被告，分別為按摩師李亦晴(36歲)、無業女子元秋香(34歲，越南籍)、女按摩師張明芳(35歲)以及無業男胡炳雄(61歲)。控罪指3名女被告各被控一項管理賣淫場所罪，指她們於2020年10月至2021年3月19日期間，在灣仔「Viet Spa」管理賣淫場所；李及元另被控一項管理沒有有效牌照的按摩院。

辯方質疑喬裝偵緝警員捏造放蛇

控方案情指，偵緝警員郭建燊在Telegram得悉按摩院Viet Spa疑涉色情活動，其後喬裝顧客調查。郭在場內被女被告及其他女子推銷手淫、「波推」和等服務，價格介乎500至800元。另一喬裝警林晟亦指被女被告推銷相同性服務；辯方質疑，林是Viet Spa的熟客，故很清楚Spa的事情。林在行動的角色為後備警員，因為1名比林更高和年長的警員未能成功收集Viet Spa的犯罪證據，所以林便捏造放蛇，林一律否認。

蔡展鵬：光顧多次從無人稱有性服務

而現任警務處人事及訓練處長蔡展鵬在辯方傳召下作供。蔡稱自2020年中起累計到訪按摩院約4至5次，每次逗留約1小時。掃黃行動當日蔡被發現與1名年輕女子同處房內。

蔡指每次到訪均沒有人向他提議性服務，亦否認曾接受任何性服務，包括磨擦性器官服務。蔡亦指在Viet Spa場內外也沒看見可提供性服務的暗示，亦不相信場內會提供性服務。蔡續稱是以私人身份到訪Viet Spa，與公職無關，對掃黃行動並不知情，也沒有控制權。蔡亦指無法確認Viet Spa有否持牌，對場所的觀察限於個人判斷，其觀察限於公眾區域和曾到過的房間。