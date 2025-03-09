蔡梁桂釗逾4億遺產捐中大蔡永業腦神經科學研究所

中大於2025年3月7日舉行捐贈儀式，中大校董會主席查逸超和中大校長盧煜明接獲由蔡梁桂釗遺贈執行人梁穎思和傅景元簽署的捐贈文件，中大前校長李國章、中大校董會成員張宇人、中大蔡永業腦神經科學研究所所長高浩亦有出席。

蔡永業伉儷是中大大家庭的一份子

查逸超表示，蔡永業伉儷不單是中大的捐助者，更是中大大家庭的一份子；蔡梁桂釗樂善好施，將其大部分遺產指定捐贈予蔡永業腦神經科學研究所，體現她對推進神經科學研究及造福人類的堅定承諾。

盼結合人工智能推動突破性研究

高浩則稱，希望構建能引領神經科學領域前沿發展的環境，並透過結合人工智能、合成生物學和基因工程等領域的最新工具與智慧，推動突破性研究。衷心期盼，隨著時間的推移，蔡永業腦神經科學研究所的科學貢獻將獲得世界的認可，使這所研究所成為蔡永業教授伉儷的重要傳承。

中大蔡永業腦神經科學中心於2017年成立，於2022年升格為蔡永業腦神經科學研究所。該所透過與中大其他學術單位合作，促進腦神經科學研究；其使命是透過重要且達國際一流水平的研究，在腦神經科學研究中發揮主導作用，造福社會。