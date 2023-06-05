蔡玉玲查冊案｜新聞行政人員協會記協聲明歡迎終院裁決　促便利記者查冊

香港新聞行政人員協會及香港記者協會分別發表聲明，歡迎终審法院裁定蔡玉玲車牌查冊案上訴得直。新聞行政人員協會聲明表示，新聞工作者對涉及公眾利益的社會事件進行偵查報導，是職責所在，本港的言論、出版及新聞自由受《基本法》保障，促請當局理順目前新聞界使用的相關查冊，包括車牌查冊等的查證方式，定出更清晰的指引，以便利新聞界的採訪工作。

香港記者協會發表聲明，引述終審法院法官的判詞中提到，新聞自由受基本法第27條及香港人權法案第16條所保障；縱然新聞自由並非絕對，在必要時可能會受到限制，惟沒有理由將真誠的新聞調查從一開始就排除在「其他有關交通及運輸的事宜」外。聲明中亦指，終審法院亦肯定當時蔡玉玲在調查2019年7月21日的事件中是正行使言論和新聞自由，認為法庭在裁決上訴人是否有作出虛假陳述的罪行時，須予以考慮這一事實。