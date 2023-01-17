蔡玉玲查冊案｜終院批出上訴許可　5月3日聆訊 (更新)

港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲，因車牌查冊以製作節目報道元朗「721」事件，被控兩項虛假陳述查冊車牌罪成。她早前向高等法院上訴遭駁回後，申請上訴至終審法院獲批。終審法院就她查冊案今日(17日)批出上訴許可，排期至5月3日聆訊。蔡玉玲表示，自己已盡做應做的事。

原審判罪成罰款6000元

蔡玉玲到終審法院聽取裁決。案情為，她在2020年製作《721誰主真相》時，兩度查閱同一私家車車主個人資料，申請「車輛登記細節證明書」，剔選「與交通及運輸事宜有關」，原審裁判官認為採訪與交通無關，裁定兩項虛假陳述罪成，罰款6,000元。

蔡玉玲不服判刑，上訴高院被駁回，早前再申請上訴至終審法院，當時李運騰法官認為案件涉及具有重大而廣泛的重要性的法律論點，亦具合理爭辯之處，故批准上訴許可，把案件交予終審法院處理。

蔡玉玲：已盡做應做的事 終院同意案件涉爭議

蔡玉玲聞判後在庭外表示，終院批准她的上訴申請，意即終院同意案件在法律上有爭議以及涉及重大公眾利益，當中關於她的行為是否構成蓄意違法、就事實上的裁定是否構成不公，以及有否足夠意圖犯法等。她認為自己已盡做應做的事，希望從法律途徑釐清車牌查冊引起的爭議。