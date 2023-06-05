蔡玉玲查冊案｜陳朗昇︰終院確立新聞自由地位　憂政府再修例阻查冊

蔡玉玲車牌查冊案上訴得直，終審法院判辭指明新聞調查不應被摒除「其他有關交通及運輸事宜」外，以此限制查冊。香港記者協會主席陳朗昇向《am730》表示，今次終院判決意義重大，因終院判辭確立了新聞自由在法律的地位，而新聞目的的查冊一直是新聞界的共同認知，「查冊是我們的權利」，運輸署不應狹隘地理解，「大家都知，任何想買車的人都可以查冊，記者不能查冊是講不通」。他指案件經過多級法院審訊，上訴至終院才獲勝訴，感謝蔡玉玲的堅持，用了很多金錢和時間。

對於記者往後能否如常進行車牌查冊，陳朗昇稱抱觀望態度，因不能排除政府會修改法例排除記者查冊，「無人阻到他（政府），希望政府能尊重裁判，確立新聞自由的地位」。

陳朗昇邀政府商可行查冊做法

除車牌查冊外，公司及土地查冊的聲明亦沒有「新聞用途」選項，令新聞人員有機會誤墮虛假陳述的法網，陳朗昇指，難以估計蔡玉玲案上訴得直對有關查冊有何啟示，重申新聞自由是《基本法》賦予港人的權利，應凌駕一般公司註冊和交通的條例，並指理解政府對新聞界查冊或有涉及私隱的關注，期望政府可與新聞界「坐低傾」，找到可行的做法，「一刀切要拉要鎖，就沒有必要」。

就新聞人員如何作車牌查冊及政府會否再修改查冊規定，《am730》正向運輸署查詢。