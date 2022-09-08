蔡若蓮中秋前夕發文悼亡兒　「等待就是為了重逢」

教育局局長蔡若蓮的長子潘匡仁(Peter)2017年墮樓身亡。蔡若蓮今日(8日)於社交平台Facebook發文悼念亡兒，並分享了一張兒子生前彈琴演奏的照片，抒發對他的思念。

蔡若蓮長子潘匡仁在2017年，於九龍站上蓋物業擎天半島寓所墮樓身亡，震驚各界。事實上，年僅25歲的潘匡仁樣貌陽光、俊朗，畢業於喇沙書院，朋友間在其Facebook亦笑稱他為「男神」。

早年成物理治療師

自高級程度會考後，潘匡仁便到海外升讀大學。其個人社交網頁上，亦不時上載騎單車、跑步、彈鋼琴、吹奏色士風等相片，多才多藝，狀甚外向。據其母蔡若蓮先前訪問，長子早年成為物理治療師。

而時任教育局局長楊潤雄在獲悉事件後，表示深感難過和惋惜，並代表教育局全體同事向蔡若蓮及其家人致以最深切慰問，又指會全力支持蔡若蓮，與她同行，度過困難的時刻。

全文如下：

「時間告訴我…

如絲如縷

穿梭一呼一吸之間

時間告訴我

思念的執著

緣來緣去

塵世匆匆

時間告訴我

苦難動搖不了親情

一日很長

一輩子很短

時間告訴我

相遇就是祝福

風雲變幻

禍福生死

時間告訴我

忍耐到底的力量

一千八百二十六又四分之一日

天上人間

時間告訴我

等待就是為了重逢

清秋夜空

遙寄心語

願你

安好」