蔡若蓮中秋前夕發文悼亡兒　「等待就是為了重逢」

教育局局長蔡若蓮的長子潘匡仁(Peter)2017年墮樓身亡。蔡若蓮今日(8日)於社交平台Facebook發文悼念亡兒，並分享了一張兒子生前彈琴演奏的照片，抒發對他的思念。
蔡若蓮長子潘匡仁在2017年，於九龍站上蓋物業擎天半島寓所墮樓身亡，震驚各界。事實上，年僅25歲的潘匡仁樣貌陽光、俊朗，畢業於喇沙書院，朋友間在其Facebook亦笑稱他為「男神」。
早年成物理治療師
自高級程度會考後，潘匡仁便到海外升讀大學。其個人社交網頁上，亦不時上載騎單車、跑步、彈鋼琴、吹奏色士風等相片，多才多藝，狀甚外向。據其母蔡若蓮先前訪問，長子早年成為物理治療師。
而時任教育局局長楊潤雄在獲悉事件後，表示深感難過和惋惜，並代表教育局全體同事向蔡若蓮及其家人致以最深切慰問，又指會全力支持蔡若蓮，與她同行，度過困難的時刻。
全文如下：
「時間告訴我…
如絲如縷
穿梭一呼一吸之間
時間告訴我
思念的執著
緣來緣去
塵世匆匆
時間告訴我
苦難動搖不了親情
一日很長
一輩子很短
時間告訴我
相遇就是祝福
風雲變幻
禍福生死
時間告訴我
忍耐到底的力量
一千八百二十六又四分之一日
天上人間
時間告訴我
等待就是為了重逢
清秋夜空
遙寄心語
願你
安好」