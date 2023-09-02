蔡若蓮指學童人數下降屬結構性　需實事求是調整班級數目

本港學童人口持續下降，在政府新出版的《小學概覽2023》顯示，當中全港510多間小學，有77間需要縮減小一班級數目，佔全港約15%，而當中有43間小學只獲准開1班小一。教育局局長蔡若蓮在電台節目上表示，學齡人口下跌屬結構性，小一人數只會越來越少，因此需要實事求是，按實際需要調整班級數目。 蔡若蓮今日（2日）接受香港電台節目的訪問，她表示，本港的學齡人口下降屬結構性，而非過渡性，因此小一學生人數只會越來越少，開班人數也會減少。她認為每班只有很少學生，會影響他們的群育發展及學習質素，故需要實事求是，按實際的情況調整班級數目，她指不是人數少就等於質素好。

蔡：官校可以身作則帶頭進整合資源 蔡續指，教育局作為辦學的團體之一，當中北角的兩間小學將會合併，整合資源會令教學質素更好。她認為官立學校可以身作則，帶頭進行有關工作。她又表示過去都有辦學團體將學校合併，蔡認為是幾好的整合資源方法，鼓勵學校或辦學團體積極考慮。 另外就5間小學獲派0班，28間小學至少2年只開1班小一，蔡否認是「殺校」，她指當局並不存在要「殺」或者「消滅」一間學校，0班只是不能參與統一派位，但校方可在條件許可下，以私營方式營辦小一。在學校的收生情況改善，將可以重新參與派位。 對於有指至上月中為止，仍有超過100間中小學招聘教學人手，蔡估計是有一定比例教師陸續退休，以及部份合約教師轉到其他學校或轉行，亦有隨家庭離港，不過她認為整體教師供應仍然是穩定。