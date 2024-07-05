蔡若蓮指本港辦學團體質素參差　學校應為學生提供良好環境

立法會教育事務委員會討論因應學齡人口變化的公營中小學學位規劃，教育局局長蔡若蓮表示，黃大仙的孔教學院大成小學佔停辦事宜的溝通做得不好，局方已即時介入，又提到香港有近千個辦學團體，質素參差，包括辦學能力、與校長的溝通、管理層的能力等，強調學校應該為學生提供良好的環境。

議員關注能否透過人才計劃吸引更多學生來港 多名議員關注能否透過高才通等人才計劃吸引更多學生來港。蔡若蓮表示，有不少透過人才計劃來港的家長，會先選定學校才將子女帶到香港，認為香港需要不斷提升教育質素，若質素比不上大灣區等地區，家長不會帶子女來港。她表示，家長為子女選擇學校應該考慮學校的辦學理念、教學語言、子女的能力等，不應只考慮「小紅書」等平台的學校排名榜。