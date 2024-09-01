蔡若蓮稱有性衝動打羽毛球僅教學建議 料未來五年有中小學停辦

教育局局長蔡若蓮今日(1日)接受港台節目時表示，學齡人口結構性下降會持續，料未來五年將分別有3至4間中學及小學陸續停辦，包含部分因應跨境學童增加，而開設的有時限學校。她強調，當局不會主動「殺校」，同時強調不希望學校因收生不足而「搶學生」會影響學校規劃，以及加重老師工作負擔。
蔡若蓮又提及，當局計劃全面推進小班政策目標，目前已達到約八成半，今年之後相信會有32間學校加入小班，明年會再多9間，屆時剩下約20多間學校未加入，主要是考慮到當區學額，若強行縮掉做小班教學，可能會令教學環境更加不穩定。
有性衝動打羽毛球只是參考
被問及近日初中「公民、經濟與社會科」課程教材的性教育內容爭議。蔡若蓮回應指，「我都覺得好奇怪」，課程是面向初中約12至14歲學生，希望他們有正確的性觀念，能夠保護自己、尊重他人，以及為自己行為負責，這是非常重要，一定要灌輸有關正確觀念；該科旨在優化初中課程，舉一些教學事例予大家參考，其中社會熱議的部分，只是一個「參考建議」。
她續指，需要向初中學生提供傳統的價值觀，而中華文化社會是「一夫一妻」婚姻制度，家庭對社會是非常重要，如果不尊重對方、不尊重自己、不愛護自己身體，將來會衍生很多其他價值觀問題。