蔡若蓮稱正研究學校校長　需上內地「跟崗」「蹲點」交流

教育局長蔡若蓮在立法會特別財委會指，受新冠疫情影響，由國家行政學院承辦的「校長領導研習班」於過去3年停辦。但新任校長在首3年，按規定必須參與指定時數培訓，及到內地交流，否則教育局將「出信」警告。她又透露，教育局正研究學校校長透過「跟崗」及「蹲點」模式在內地交流。

放寬自資課程內地生數目

蔡若蓮指出，中小學內地交流團的主題選擇多，相信能滿足學生不同興趣，她呼籲師生提早辦理回鄉證，指中旅社已連日加班處理，教育局會跟進特殊情況。 至於自資院校運作，蔡若蓮強調是「質素行先」，不會為了院校生存而平均分配資源。她又指，內地、台灣及澳門學生修讀本港自資課程的人數，目前只能佔整體學生一至兩成，正與內地教育部門商討，在符合質素的課程放寬限制。