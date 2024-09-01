蔡若蓮罕談喪子之痛稱即使熱鬧仍感孤獨　寄語兒子「放心啦，阿媽依家好好」

教育局局長蔡若蓮長子2017年在寓所墮樓身亡，她近日罕有談及走出喪子之痛的經歷，憶述永遠失去心愛的人後，心裏「好大個窿」的感覺很強，形容即使很熱鬧也會感覺到很孤獨，其間一度哽咽。

蔡若蓮在一個電台節目表示，直言最重要是「唔好逃避」，憶述當時閱讀了很多書籍，包括關於喪親的書，用其他人的生命力量支持自己，「加大自己內心力量。」她又稱，當時心口好像永遠有一塊大石頭，但心臟好像有一層東西包住，「未裂開晒」，並感謝當時朋友的問候和無聲支持，更有陌生人因為兒子的生命「將我哋連繫起嚟」。

被問到有甚麼想跟長子說，蔡若蓮稱很想叫對方放心，「放心啦，阿媽依家好好。」她又感恩與長子有過二十多年的母子愉快經歷。至於另一名兒子，蔡若蓮稱他最近也有一位很年輕的女性朋友因急病離世，事件令一家人感受到生命脆弱和無常，大家都很珍惜共處時光。

學童自殺沒單一因素

此外，蔡若蓮亦談到學童自殺問題，強調每一個生命也很重要，認為社會不應只着眼個案數字，又指學童自殺有不同原因，包括健康原因、壓力、人際關係、感情、家庭等，學生亦涉及學業問題、未能滿足身邊人期望等因素，「與其一定要搵出一個原因，不如綜合啲去睇。」