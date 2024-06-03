蔡若蓮訪問紐約　了解美國最新教育發展

教育局局長蔡若蓮5月31日及6月1 日(紐約時間)訪問美國紐約，到訪當地學校及與教育專家交流，了解美國最新的教育發展。大學教育資助委員會秘書長鄧特抗教授陪同訪問。蔡若蓮今(3日)返抵香港。
與當地港青會面 了解升學就業情況
訪問紐約期間，蔡若蓮與當地學校及與教育專家交流，亦與在當地的香港青年會面，了解他們在美國升學和就業的情況。她到訪當地一所學校Teachers College Community School，與該校校長Michelle Verdiner會面，了解學校以兒童為中心的學習環境，以及學校參與紐約市「全民代數(Algebra for All)」計畫，如何培養學生在8年級結束前掌握代數概念和技能。
她又與曼哈頓音樂學院前副院長Marjorie Merryman、紐約大學斯特恩商學院會計系教授Joshua Ronen等會面，交流建設香港成為國際教育樞紐的最新發展，並探討促進香港學術研究及影響的工作。
蔡：教局正加大力度中小學推動STEAM教育
另外，蔡若蓮亦在當地與世界教育論壇委員會成員見面，就教育可持續發展及未來挑戰和機遇等議題交流。她表示教育局正加大力度在中小學以「普及化」、「趣味化」和「多元化」的方式推動STEAM教育，打好學生的創科和數理基礎，局方亦持續更新和豐富學校課程，加強教師的創科培訓和學與教資源。