蔡若蓮訪問紐約　了解美國最新教育發展

蔡若蓮到訪美國紐約一所學校Teachers College Community School，了解學校以兒童為中心的學習環境。(政府新聞處圖)

教育局局長蔡若蓮5月31日及6月1 日(紐約時間)訪問美國紐約，到訪當地學校及與教育專家交流，了解美國最新的教育發展。大學教育資助委員會秘書長鄧特抗教授陪同訪問。蔡若蓮今(3日)返抵香港。

與當地港青會面 了解升學就業情況 訪問紐約期間，蔡若蓮與當地學校及與教育專家交流，亦與在當地的香港青年會面，了解他們在美國升學和就業的情況。她到訪當地一所學校Teachers College Community School，與該校校長Michelle Verdiner會面，了解學校以兒童為中心的學習環境，以及學校參與紐約市「全民代數(Algebra for All)」計畫，如何培養學生在8年級結束前掌握代數概念和技能。