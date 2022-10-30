蔡若蓮訪馬灣公園 冀社會傳遞愛心關懷

教育局局長蔡若蓮早前到訪馬灣公園，了解香港挪亞方舟及馬灣大自然公園的最新發展。馬灣公園董事局主席李鑾輝和馬灣公園諮詢委員會主席鄭慕智向蔡若蓮介紹挪亞方舟的設施及環境配套，包括挪亞有機農莊和方舟生命教育館等，可如何協助政府推展優質幼稚園教育。

蔡若蓮今日在社交平台發文指，香港挪亞方舟及馬灣大自然公園均透過到訪參觀和遊戲學習，讓大家學懂「愛」。

她指，香港挪亞方舟象徵「愛」與「生命」，結合玩樂、遊學和大自然元素的設施及活動，寓教育於娛樂，傳揚方舟八大「愛」的精神: 愛自己、愛他人、愛護身心靈健康、愛生命、愛環境、愛學習、愛挑戰和愛幫助他人。香港挪亞方舟亦致力培育小朋友多元發展，當中「珍愛地球館」的展覽涵蓋了生命、科學、歷史、音樂等範疇，讓學童從互動遊戲中學習。而馬灣公園旨在宣揚「愛」與和諧，建立社會正面價值觀及使命感，並傳揚愛護大自然的訊息。

蔡若蓮表示，「愛」並不是空談，兩個項目以實際行動幫助基層學生。自疫情以來，香港挪亞方舟策動「童心同行」基層學生贊助計劃，支援基層兒童，連同香港都會大學及香港科技大學等多間合作伙伴，舉辦超過100堂涵蓋STEAM、藝術、環保的網課，讓弱勢學童即使安坐家中仍可持續學習專題知識。馬灣公園亦積極推動關愛基層社群，為企業及不同團體提供回饋社會的平台。

蔡若蓮指，疫情雖然持續，但這並沒有阻止人與人之間傳遞的「愛」。她希望社會各界積極凝聚力量，繼續傳遞愛心與關懷，為香港注入開心正能量。