蔡若蓮：儲備人才比儲備外匯更重要　人才是香港發展動能

教育局局長蔡若蓮出席敬師日慶典暨表揚狀頒發典禮，今年有超過1,500名老師獲嘉許，為歷屆的第2高。蔡若蓮致辭時表示香港正處於由治及興的新階段，人才是香港發展的動能，相信培育人才是最關鍵的一環，更形容儲備人才比儲備外匯更重要。她認為未來要建基於一國兩制的優勢，發揮香港高度國際化、多元化的優勢，為國家2035年實現教育現代化的目標，貢獻香港力量。

蔡若蓮又指去年公布了教師專業操守指引，總結對教師專業的共識，期望大家一起努力，為老師的質素嚴格把關，推動香港教育發展。蔡若蓮表示，教育局會全力支持教師專業發展，為老師提供有系統的培訓、優化老師晉升的專業裝備、支援老師提升專業素養和能量，以應對在不同崗位的要求。而局方亦為教師安排各種海內外學習團，包括協助教師體驗及了解國家最新發展，期望老師能踴躍參與，在專業路上精益求精。