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2023-09-14 18:18:23

蔡若蓮：儲備人才比儲備外匯更重要　人才是香港發展動能

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蔡若蓮：儲備人才比儲備外匯更重要　人才是香港發展動能(政府新聞處)

蔡若蓮：儲備人才比儲備外匯更重要　人才是香港發展動能(政府新聞處)

教育局局長蔡若蓮出席敬師日慶典暨表揚狀頒發典禮，今年有超過1,500名老師獲嘉許，為歷屆的第2高。蔡若蓮致辭時表示香港正處於由治及興的新階段，人才是香港發展的動能，相信培育人才是最關鍵的一環，更形容儲備人才比儲備外匯更重要。她認為未來要建基於一國兩制的優勢，發揮香港高度國際化、多元化的優勢，為國家2035年實現教育現代化的目標，貢獻香港力量。

蔡若蓮又指去年公布了教師專業操守指引，總結對教師專業的共識，期望大家一起努力，為老師的質素嚴格把關，推動香港教育發展。蔡若蓮表示，教育局會全力支持教師專業發展，為老師提供有系統的培訓、優化老師晉升的專業裝備、支援老師提升專業素養和能量，以應對在不同崗位的要求。而局方亦為教師安排各種海內外學習團，包括協助教師體驗及了解國家最新發展，期望老師能踴躍參與，在專業路上精益求精。

多間學校早前受颱風及暴雨破壞 多間學校早前受颱風及暴雨破壞 多間學校早前受颱風及暴雨破壞

蔡若蓮：今日會完成所有學校修復工程

此外，明天是學校點算學生人數的日子，蔡若蓮強調，對於收生不足的學校，會因應實際情況處理，不存在「殺校」，而是有各種選擇方案給學校。她指出如果學校的規模太小、人數太少，會影響學生學習質素，因此鼓勵學校與同一個辦學團體或相同辦學理念的學校合併，對同學的群育發展更好，學生人數增加亦多了互動，老師團隊合併後亦會壯大，認為不應執著於保持校名或某一招牌，而是令香港教育朝著更高質量發展。蔡若蓮又提到，早前有180間學校受颱風及暴雨影響，直至今日仍有2間學校未完成修復，但在政府部門的協助下，今日會完成所有學校修復工程，明天所有學生都將可如常回校上課。

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