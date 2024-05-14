蔡若蓮：國家冀香港培養更多科研人才　為建設國際教育樞紐出力

蔡若蓮接受傳媒訪問總結北京之行，提到代表團獲中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍接見，會面約2小時，有約7至8名校長發言。夏寶龍會上談及希望香港高校負責人擔起重任，堅守立德樹人根本，厚植家國情懷，唱響愛國愛港主旋律。被問到香港的院校愛國主義教育是否足夠時，蔡若蓮說希望院校深化愛國主義教育、與時並進，例如形式更多元、更有趣味、結合學生的生活等。

教育局局長蔡若蓮上星期率領香港高等院校代表團訪問北京，代表團成員包括8間資助大學、13間自資專上院校的校長或代表等。

為各大專院校構建互相交流的平台

蔡若蓮表示，訪京期間與相關部門會面時，對方都希望香港為國家培養更多科研及高端人才、有正面的價值觀、家國情懷、才德兼備。亦希望香港在高等教育方面，有更多科研成果，各大專院校團結一致，為建設國際教育樞紐出力，在由治及興的階段，發揮好香港的優勢，貢獻國家。

她又認為，今次北京之行為各大專院校構建一個互相交流的平台，院校之間互相借鑒，做好優勢互補。

她亦提到，香港的優勢是高度國際化、兩文三語的環境、以及良好的基建配套，特區政府致力發展香港成為國際專上教育樞紐，包括打造「留學香港」的品牌，吸引更多境外學生來港升學。對於現時非本地生的學額已由核准收生的20%增至40%，蔡若蓮表示，會視乎收生情況、教學質素、配套等，若有空間會考慮再增加非本地生的學額。