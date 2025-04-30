蔡若蓮：學額多於適齡學生數目　本地學生毋須擔心入學機會受影響

教育局局長蔡若蓮在港台電視節目《盤點政策》表示，面對地緣政治和科技競爭，全世界重視吸引最尖端人才，香港需要建立人才高地，本地大學高度國際化和多元化，科研水平相當高，不少課程位列全球50強，也有很多世界頂尖教授在港，有助吸引海外學生來港升學發展。
蔡若蓮說，隨著最新科技發展和社會經濟發展模式改變，職專教育越來越重要，急需培育應用技術人才，政府近年致力發展應用科學課程，香港去年成立兩間應用科學大學，將職專教育提升到大學學位課程的水平，同時成立「應用科學大學聯盟」，加強香港與世界和國家接軌。
未來傾向「交叉學科」發展
她提到，社會需要有不同應用技術人才，但每年相關課程的學生數目未能追上退休人口，因此要透過不同人才計劃，吸引外地年青人來港。她強調本港學齡人口下降，學額多於本地適齡入學的學生數目，本地學生毋須擔心入學機會受影響。
蔡若蓮表示，香港未來傾向「交叉學科」發展，舉例工程學科內可能涉及人工智能或其他學科知識，因此日後建立的「北都大學城」著重跨院校和跨學科合作，利用位於北部都會區的新田科技城和河套等配套，形成產學研的發展空間，有助將尖端科研帶到市場應用，同時匯聚世界頂尖人才，推動合作研究。
原文刊登於 香港電台