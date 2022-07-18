蔡若蓮：教師流失較以往多 公社科學生到內地考察非洗腦

本港中小學教師流失率創近年新高，教育局長蔡若蓮昨在電台表示，留意到教師的流失較以往多，學界反映英文科及家政科的聘請相對困難，局方將與師訓機構聯繫，在教師培訓學額方面作出調節，令供應更充足。不過，她無回應是否受移民潮衝擊，只說教師流失涉不同原因，包括部分教師「轉跑道」。

她又指本港適齡學童的人口亦出現下降，她舉例2016年的出生人數有6萬多人，去年已下降至3萬多人，形容這是結構性問題，短期內難以改變，將會透過合併和停辦部分學校，穩定教學發展。

另外，蔡若蓮指政府正加強《憲法》、《基本法》和國家安全的教育，包括開發教材及培訓老師等。她指出過去有人誤會「一國」和「兩制」對立，但事實是「一國」概念愈強，「兩制」優勢會發揮得愈好，認為學生要充分認識國家，自覺尊重國家制度及一國兩制。她亦提及，每屆修讀公民與社會發展科的5萬名學生，均有機會獲局方全額資助到內地考察，期望學生結合學習和歷史文化，了解國家發展。

她不認同到內地考察等同「洗腦」，指「洗腦」是單向灌輸、不求甚解，但實地考察會開放給學生親身體驗，他們返港後亦要提交專題報告，相信會有反思，能多角度及全方位學習，培養出香港情懷、國家觀念和世界視野。