蔡若蓮：教資會未來3年對8間大學撥款將有所調整

教育局局長蔡若蓮說，政府財政正面對挑戰，基於社會共同承擔的原則，教資會未來3年對8間大學的撥款將有所調整。她在電台節目表示，八大一直以來財務穩健，當局亦有給予足夠時間供院校消化與及早作出規劃，不擔心會影響院校運作及競爭力。

大增非本地生學費怕削吸引力

蔡若蓮說，除了政府撥款外，院校也有其他收入，包括接受外界捐獻及研究院課程的學費收入等。對於有意見指出，政府對每個非本地生補貼數萬至10多萬元，建議政府長遠應逐步增加非本地學生學費至收回成本，蔡若蓮說，需要平衡對人才的吸引力，舉例指現時新加坡對非本地生收取10多萬至20多萬元的學費，若貿然大幅度調整，恐怕難以吸引優秀學生來港。