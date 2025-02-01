蔡若蓮：教資會未來3年對8間大學撥款將有所調整

教育局局長蔡若蓮說，政府財政正面對挑戰，基於社會共同承擔的原則，教資會未來3年對8間大學的撥款將有所調整。她在電台節目表示，八大一直以來財務穩健，當局亦有給予足夠時間供院校消化與及早作出規劃，不擔心會影響院校運作及競爭力。
大增非本地生學費怕削吸引力
蔡若蓮說，除了政府撥款外，院校也有其他收入，包括接受外界捐獻及研究院課程的學費收入等。對於有意見指出，政府對每個非本地生補貼數萬至10多萬元，建議政府長遠應逐步增加非本地學生學費至收回成本，蔡若蓮說，需要平衡對人才的吸引力，舉例指現時新加坡對非本地生收取10多萬至20多萬元的學費，若貿然大幅度調整，恐怕難以吸引優秀學生來港。
另外，早前有不少官立及資助小學被發現未有遵從教育局的指引，緊接長假期後安排測考。蔡若蓮表示，有向學校了解過相關情況，今年上半學期的情況比較特殊，假期較為集中，有部分學校希望試卷不要相隔太久才派發，因此作出有關安排，經當局提醒後，相關學校亦表示未來在編排校曆表時會多加留意。蔡若蓮說，部分學校有徵詢家長意見，部分在職家長認為長假期方便指導子女溫習，她指，相關指引並非強制性，有空間讓學校配合家長需要作出彈性安排。
原文刊登於 香港電台