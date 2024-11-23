蕭澤頤指今年首10個月有3.6萬宗詐騙案　冒充客服騙案急增

警務處處長蕭澤頤，今早（23日）出席警察結業會操後見記者。他表示今年首10個月，本地的爆竊案件較去年下跌5.2%，不過村屋的爆竊案仍然有上升。他又稱政府安裝的閉路電視系統成功協助偵破70宗案件，當中9宗為爆竊案。

蕭澤頤今早出席警察學院的結業會操，他在會後見記者。透露在今年頭10個月，共接獲1,043宗爆竊案件，比去年同期下跌5.2%，而損失的金額更下跌44%，然而在村屋的爆竊案數字依然上升，但他指升幅已收窄。蕭指出，警方新設置的閉路電視系統，已有效地協助偵破70宗案件，當中9宗為爆竊案。