蕭澤頤指今年首10個月有3.6萬宗詐騙案　冒充客服騙案急增

警務處處長蕭澤頤，今早（23日）出席警察結業會操後見記者。他表示今年首10個月，本地的爆竊案件較去年下跌5.2%，不過村屋的爆竊案仍然有上升。他又稱政府安裝的閉路電視系統成功協助偵破70宗案件，當中9宗為爆竊案。
蕭澤頤今早出席警察學院的結業會操，他在會後見記者。透露在今年頭10個月，共接獲1,043宗爆竊案件，比去年同期下跌5.2%，而損失的金額更下跌44%，然而在村屋的爆竊案數字依然上升，但他指升幅已收窄。蕭指出，警方新設置的閉路電視系統，已有效地協助偵破70宗案件，當中9宗為爆竊案。
騙徒新技倆冒充技術支援
至於詐騙案方面，他表示今年頭10個月有超過3.6萬宗，較去年仍然上升7.3%，但他指與之前兩年同期已大幅收窄升幅。他指增加的騙案主要是網購及電話騙案，蕭提到偽冒客戶服務的騙案在今年明顯上升，在今年10個月已經有逾4,500宗，比所有騙案的總升幅都多。他又提到今年新增技術支援的騙案，騙徒會向受害人表示為他們將個案轉介警方，然後誘騙受害人提供網上銀行的資料。他表示同類案件已有58宗，損失達5,900萬港元，當中最多1宗涉及1,100萬港元。
另外，他又被問到有關打擊吸食太空油問題。警方指今年頭10個月，破獲59宗太空油的案件，有逾90人被捕。蕭表示，早前警方曾破獲一個毒品儲存倉庫，當中搜出大量太空油，在17名被捕人士當中13個是學生。故令人關注可能有更多的青年及學生吸食太空油。他表示警方在研究尋找可用的試紙，即場對可疑人士作出檢驗有沒有吸食太空油。