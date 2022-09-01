蕭澤頤：逼唔到撐警 但最緊要守法 警隊攝製《攻略》防青少年罪行

青少年被捕人數近年回落，但仍有不少捲入毒品、刑毀等嚴重罪行。警務處長蕭澤頤直言「一宗都嫌多」，要「救得一個(青少年)得一個」。警方今起推出《青少年罪行誌‧師長攻略》小冊子，月內分發全港中學，同時製作多條防罪短片，供學校宣傳防罪訊息。

據警方數據，去年因犯刑事罪而被捕青少年(10至20歲)共有3,021人，雖較前年減少24.2%，但涉嚴重毒品罪案上升35.2%，刑事毀壞增10.9%，非禮更颷65.8%。而今年上半年則有1,245名青少年被捕，較去年同期減18%，但涉詐騙漲17.2%，涉黑社會罪案更上升1.8倍。

警務處長蕭澤頤表示，近年青少年的守法意識有所下降，若涉及嚴重毒品罪行更「一宗都嫌多」，形容即使只救回一名年輕人，都可改變他的前途、甚至整個家庭，更能影響他的同伴，故「做得幾多得幾多，救得一個得一個」。

被問及近年的警民關係，會否影響防罪宣傳成效，他強調防止青少年誤入歧途是整個社會的事，「縱使我哋不能夠『逼』到年輕人一定要支持警隊，或者喜歡警隊，但係最重要一樣嘢，我哋只係希望年輕人係要守法。」

蕭澤頤重申，涉及反修例運動的年輕人服刑且悔改後，整個社會都應給予機會讓他們重投學業或工作，否則整個社會都要「找數」。警方在疫情後亦會安排少年警訊到內地交流，增強青少年的國家意識。

《攻略》2萬本 派全港中學

警務處公共關係部(傳媒聯絡及支援)高級警司梁仲文指，警方已印刷2萬本《青少年罪行誌‧師長攻略》小冊子，將於本月上旬發放全港逾470所中學、超過20間辦學團體及青少年服務機構。警方即日起亦將電子版小冊子上載至警隊、教育局、香港教育城網站和少年警訊應用程式，歡迎各界瀏覽。有興趣市民亦可電郵警方索取實體小冊子。

《青少年罪行誌‧師長攻略》小冊子收錄了5類近年常見涉青少年的罪案，並附有真實個案分享、相關法例和可疑徵兆，助師長及早識辨並介入。警方同時推出青少年罪行專屬短片頻道，供學校在早會上播放防罪短片。