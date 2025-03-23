蕭澤頤︰騙案升幅放緩 仍發生令人惋惜及愕然案件

旺角警區2月起聯同油尖旺區撲滅罪行委員會及油尖旺區民政署等，聯手創作一幅「滅罪防騙壁畫」，盼能提升青少年守法和防騙意識，今日舉行「收筆禮」。(陳詠琳攝)

騙徒手法層出不窮，市民仍須提高警惕。警務處長蕭澤頤表示，縱使警方近年展開全覆蓋的防騙宣傳，去年騙案數字的升幅較過去兩年大減，但在最近數星期內，仍出現令人惋惜又愕然的案件，如有受害人相信騙徒保證600%回報，亦有受害人對銀行職員和警察的提醒置之不理，在一年間被騙超過1,300萬元；呼籲市民提醒身邊人。

動員超過180人聯手創作滅罪防騙壁畫

旺角警區2月起聯同油尖旺區撲滅罪行委員會及油尖旺區民政署等，動員超過180名學生及義工，聯手創作一幅「滅罪防騙壁畫」，盼能提升青少年守法和防騙意識，今日舉行「收筆禮」。