蕭澤頤︰騙案升幅放緩 仍發生令人惋惜及愕然案件

騙徒手法層出不窮，市民仍須提高警惕。警務處長蕭澤頤表示，縱使警方近年展開全覆蓋的防騙宣傳，去年騙案數字的升幅較過去兩年大減，但在最近數星期內，仍出現令人惋惜又愕然的案件，如有受害人相信騙徒保證600%回報，亦有受害人對銀行職員和警察的提醒置之不理，在一年間被騙超過1,300萬元；呼籲市民提醒身邊人。
動員超過180人聯手創作滅罪防騙壁畫
旺角警區2月起聯同油尖旺區撲滅罪行委員會及油尖旺區民政署等，動員超過180名學生及義工，聯手創作一幅「滅罪防騙壁畫」，盼能提升青少年守法和防騙意識，今日舉行「收筆禮」。
壁畫位於旺角警署
壁畫位於旺角警署近通菜街的一段43米乘2.7米的外牆，以「美麗的香港元素」為核心題材。油尖旺區撲滅罪行委員會主席楊詩傑介紹，當中不少內容以旺角地標為靈感，聚焦旺角區的「花、鳥、鞋、魚」特色景點，包括花墟、雀仔街、波鞋街及金魚街，展現繁榮鬧市與悠閒生活的和諧共存，又重點加入防罪元素「防騙視伏App」圖案，作滅罪宣傳重要標記，盼提醒市民時刻保持提防騙子。
他指，希望透過文化及創意藝術聯繫社區，構建共融和諧的社會，並成為本港全新打卡熱點，並時刻提醒市民防騙滅罪，共同打造更安全、更和諧的社會。
出席活動的蕭澤頤指，壁畫的構思和設計歷時逾半年，期間動用超過6個志願團體、過百名義工及非華裔學童，而上色期間更有市民自發參與，認為壁畫充滿關愛共融的色彩，是社區凝聚力量的象徵，能充分體現「防罪滅罪，人人有責」，同時促進警民間的互動和合作，讓市民體會到共同愛護香港的責任心和使命感。