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2025-03-23 14:47:22

蕭澤頤︰騙案升幅放緩 仍發生令人惋惜及愕然案件

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旺角警區2月起聯同油尖旺區撲滅罪行委員會及油尖旺區民政署等，聯手創作一幅「滅罪防騙壁畫」，盼能提升青少年守法和防騙意識，今日舉行「收筆禮」。(陳詠琳攝)

旺角警區2月起聯同油尖旺區撲滅罪行委員會及油尖旺區民政署等，聯手創作一幅「滅罪防騙壁畫」，盼能提升青少年守法和防騙意識，今日舉行「收筆禮」。(陳詠琳攝)

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騙徒手法層出不窮，市民仍須提高警惕。警務處長蕭澤頤表示，縱使警方近年展開全覆蓋的防騙宣傳，去年騙案數字的升幅較過去兩年大減，但在最近數星期內，仍出現令人惋惜又愕然的案件，如有受害人相信騙徒保證600%回報，亦有受害人對銀行職員和警察的提醒置之不理，在一年間被騙超過1,300萬元；呼籲市民提醒身邊人。

動員超過180人聯手創作滅罪防騙壁畫

旺角警區2月起聯同油尖旺區撲滅罪行委員會及油尖旺區民政署等，動員超過180名學生及義工，聯手創作一幅「滅罪防騙壁畫」，盼能提升青少年守法和防騙意識，今日舉行「收筆禮」。

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旺角警區2月起聯同油尖旺區撲滅罪行委員會及油尖旺區民政署等，聯手創作一幅「滅罪防騙壁畫」，盼能提升青少年守法和防騙意識，今日舉行「收筆禮」。(陳詠琳攝) 旺角警區2月起聯同油尖旺區撲滅罪行委員會及油尖旺區民政署等，聯手創作一幅「滅罪防騙壁畫」，盼能提升青少年守法和防騙意識，今日舉行「收筆禮」。(陳詠琳攝) 旺角警區聯同油尖旺區撲滅罪行委員會及油尖旺區民政署聯手粉飾旺角警署近通菜街的一段43米乘2.7米的外牆，今日舉行「滅罪防騙壁畫收筆禮儀式」收筆禮，警務處長蕭澤頤等出席主禮。(陳詠琳攝) 旺角警區聯同油尖旺區撲滅罪行委員會及油尖旺區民政署聯手粉飾旺角警署近通菜街的一段43米乘2.7米的外牆，今日舉行「滅罪防騙壁畫收筆禮儀式」收筆禮，警務處長蕭澤頤等出席主禮。(陳詠琳攝) 旺角警區2月起聯同油尖旺區撲滅罪行委員會及油尖旺區民政署等，聯手創作一幅「滅罪防騙壁畫」，盼能提升青少年守法和防騙意識，今日舉行「收筆禮」。(陳詠琳攝) 旺角警區2月起聯同油尖旺區撲滅罪行委員會及油尖旺區民政署等，聯手創作一幅「滅罪防騙壁畫」，盼能提升青少年守法和防騙意識，今日舉行「收筆禮」。(陳詠琳攝) 旺角警區2月起聯同油尖旺區撲滅罪行委員會及油尖旺區民政署等，聯手創作一幅「滅罪防騙壁畫」，盼能提升青少年守法和防騙意識，今日舉行「收筆禮」。(陳詠琳攝) 旺角警區2月起聯同油尖旺區撲滅罪行委員會及油尖旺區民政署等，聯手創作一幅「滅罪防騙壁畫」，盼能提升青少年守法和防騙意識，今日舉行「收筆禮」。(陳詠琳攝) 蕭澤頤指，最近仍出現令人惋惜又愕然的騙案。（陳詠琳攝） 楊詩傑盼壁畫能成為全新打卡熱點，時刻提醒市民防騙滅罪。（陳詠琳攝） 旺角警區聯同油尖旺區撲滅罪行委員會及油尖旺區民政署聯手粉飾旺角警署近通菜街的一段43米乘2.7米的外牆，今日舉行「滅罪防騙壁畫收筆禮儀式」收筆禮，警務處長蕭澤頤等出席主禮。(陳詠琳攝) 旺角警區聯同油尖旺區撲滅罪行委員會及油尖旺區民政署聯手粉飾旺角警署近通菜街的一段43米乘2.7米的外牆，今日舉行「滅罪防騙壁畫收筆禮儀式」收筆禮，警務處長蕭澤頤等出席主禮。(陳詠琳攝)

壁畫位於旺角警署

壁畫位於旺角警署近通菜街的一段43米乘2.7米的外牆，以「美麗的香港元素」為核心題材。油尖旺區撲滅罪行委員會主席楊詩傑介紹，當中不少內容以旺角地標為靈感，聚焦旺角區的「花、鳥、鞋、魚」特色景點，包括花墟、雀仔街、波鞋街及金魚街，展現繁榮鬧市與悠閒生活的和諧共存，又重點加入防罪元素「防騙視伏App」圖案，作滅罪宣傳重要標記，盼提醒市民時刻保持提防騙子。

他指，希望透過文化及創意藝術聯繫社區，構建共融和諧的社會，並成為本港全新打卡熱點，並時刻提醒市民防騙滅罪，共同打造更安全、更和諧的社會。

 

出席活動的蕭澤頤指，壁畫的構思和設計歷時逾半年，期間動用超過6個志願團體、過百名義工及非華裔學童，而上色期間更有市民自發參與，認為壁畫充滿關愛共融的色彩，是社區凝聚力量的象徵，能充分體現「防罪滅罪，人人有責」，同時促進警民間的互動和合作，讓市民體會到共同愛護香港的責任心和使命感。

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