薄扶林17米古細葉榕受褐根病感染或有倒塌風險路政署下周初移除

薄扶林般咸道及醫院道之間一棵於《古樹名木冊》有登記的17米細葉榕受褐根病感染，路政署表示，經風險評估認為有潛在倒塌風險，在諮詢園境及樹木管理組和城市林務諮詢小組，並通知中西區區議後，將於下周初展開緊急移除工作，預計需時兩天，並會因應天氣及現場情況作適當調整。

2019年初證實感染褐根病

路政署表示，該古樹在2019年初證實感染褐根病，署方按發展局樹木辦指引加強護養該古樹名木及定期檢查其健康及結構狀況，並採取一系列相應措施，包括每三個月進行一次樹木風險評估、定期修剪樹枝以減少樹冠的重量和整體荷載、噴灑殺真菌劑，採用土壤改良劑，以期改善該樹的健康情況，並定期測量樹木移動幅度。此外，署方亦在2021大型混凝土塊及拉攬支撐和穩固該樹。