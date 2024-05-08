薄扶林17米古細葉榕受褐根病感染或有倒塌風險路政署下周初移除

薄扶林般咸道及醫院道之間一棵於《古樹名木冊》有登記的17米細葉榕受褐根病感染，路政署表示，經風險評估認為有潛在倒塌風險，在諮詢園境及樹木管理組和城市林務諮詢小組，並通知中西區區議後，將於下周初展開緊急移除工作，預計需時兩天，並會因應天氣及現場情況作適當調整。
2019年初證實感染褐根病
路政署表示，該古樹在2019年初證實感染褐根病，署方按發展局樹木辦指引加強護養該古樹名木及定期檢查其健康及結構狀況，並採取一系列相應措施，包括每三個月進行一次樹木風險評估、定期修剪樹枝以減少樹冠的重量和整體荷載、噴灑殺真菌劑，採用土壤改良劑，以期改善該樹的健康情況，並定期測量樹木移動幅度。此外，署方亦在2021大型混凝土塊及拉攬支撐和穩固該樹。
在2023年進行恆常護養檢查期間，發現該樹其中一條支撐主根已斷裂，同年9月初在颱風「蘇拉」及黑色暴雨警告信號過後，署方於另一次恆常護養檢查發現樹木主幹及樹枝不同位置有相當程度的向外傾斜或移動，顯示該樹的穩定性存在隱患。
預計下周初將樹木移除
署方指，今年初再次為該樹進行樹木風險評估時，發現該樹的樹根腐爛和斷裂情況均有加劇惡化的跡象，顯示褐根病已進一步損害根部的木質組織，對該樹的結構已造成不可逆轉的破壞．潛在倒塌風險。又續指在諮詢管理組和城市林務諮詢小組，以及通知中西區議會後，署方預計下周初將展開樹木移除工作。
褐根病是一種活躍於熱帶及亞熱帶地區的樹木疾病，可於短時間內導致樹木的健康狀況急速惡化至枯死，亦會對樹木結構造成一定程度破壞，增加倒塌風險。根據樹木病理學的研究，國際上目前沒有有效醫治褐根病的方法。