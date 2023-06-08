薪酬調查2023｜打工仔平均加薪4.1%連升3年　一行業人工加幅最高近10%

打工仔最開心莫過於有人工加！有機構就薪酬作出調查，發現今年打工仔平均加薪4.1%，連升3年，升幅維持跑贏通脹，當中逾七成人更獲花紅或雙糧；而3大加薪比率最高行業中，一行業人工加幅最高更接近一成，顯示今年整體就業市場趨向好轉。
逾6成全職僱員獲得加薪勝去年
網上求職平台JobsDB最新公布《2023年薪酬調查報告》，調查今年2月至3月期間，向本港共3,797名本地在職人士進行網上問卷調查。結果指出，就業市場回暖，61%的全職僱員獲得加薪,較去年同期的53%有顯著增長；凍薪(35%)及減薪(4%)的比例亦比去年分別減少6個百分點及2個百分點；亦有76%受訪僱員獲發花紅和雙糧，整體平均獲1.4個月花紅
一行業人工加幅最高近10%
至於近期本港積極發展創科，與數碼相關的人才依然需求熾熱，3大加薪比率最高的工種分別為「數據分析及研究」，達9.7 %；次位為「數碼市場推廣/ 電子商務 / 社交媒體行銷」，達7.3%；「資訊科技」排名第3，達6.6%。
而較受疫情影響的前線工種亦終於錄正增長，其中「餐飲」、「零售」和 「酒店及旅遊」的加薪幅度分別為0.6%、1.2%及3.2%。
僅17%年輕打工仔無意短期內轉工
雖然今年薪酬待遇及花紅派發方面均較過去兩年佳，但打工仔對薪酬調整的滿意度僅較去年升0.01個百分點，其中獲發紅的受訪者中只有30%表示「滿意」或「非常滿意」；同時，疫情減退，有高達83%受訪者對就業市場持中性至樂觀看法，較去年大增23個百分點，故亦見八成受訪者傾向選擇向外謀機遇，以介乎26至30歲的在職人士最為進取，有43%打工仔已計劃在未來三個月內轉工。
報告亦指，打工尋新工的三大主因首位是「不滿意薪酬/福利」，達41%，其次為「尋求更好薪酬待遇」，達40%，以及「不滿意公司文化/管理風格」，達36%；而打工仔亦關注工作環境、個人身心健康，及著重提升個人競爭力，有51%的受訪者直指，工作壓力未因疫情過去而消減，更有43%的受訪者認為壓力不減反增。此外，有77%受訪者認為提供相應培訓的僱主極具吸引力。
JobsDB香港區營運總監李政勳認為，新生代打工仔的需求較過去更多元化，除了薪酬福利外，應重視員工的工作與生活平衡，及提供技能培訓機會，僱主應考慮加強員工福祉以提升團隊向心力留人才。他續指，在職培訓對僱主及打工仔變得更加重要，提供技能培訓有助加快填補內部職能空缺。