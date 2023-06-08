薪酬調查2023｜打工仔平均加薪4.1%連升3年　一行業人工加幅最高近10%

打工仔最開心莫過於有人工加！有機構就薪酬作出調查，發現今年打工仔平均加薪4.1%，連升3年，升幅維持跑贏通脹，當中逾七成人更獲花紅或雙糧；而3大加薪比率最高行業中，一行業人工加幅最高更接近一成，顯示今年整體就業市場趨向好轉。

逾6成全職僱員獲得加薪勝去年

網上求職平台JobsDB最新公布《2023年薪酬調查報告》，調查今年2月至3月期間，向本港共3,797名本地在職人士進行網上問卷調查。結果指出，就業市場回暖，61%的全職僱員獲得加薪,較去年同期的53%有顯著增長；凍薪(35%)及減薪(4%)的比例亦比去年分別減少6個百分點及2個百分點；亦有76%受訪僱員獲發花紅和雙糧，整體平均獲1.4個月花紅

一行業人工加幅最高近10%

至於近期本港積極發展創科，與數碼相關的人才依然需求熾熱，3大加薪比率最高的工種分別為「數據分析及研究」，達9.7 %；次位為「數碼市場推廣/ 電子商務 / 社交媒體行銷」，達7.3%；「資訊科技」排名第3，達6.6%。

而較受疫情影響的前線工種亦終於錄正增長，其中「餐飲」、「零售」和 「酒店及旅遊」的加薪幅度分別為0.6%、1.2%及3.2%。