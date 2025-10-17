藉低息貸款招徠 扮律師開空頭支票 53人失560萬 警拘2彈票黨骨幹

支票存入，戶口即時所顯示的僅屬帳面結餘。

彈票黨過往常見在交易平台尋獵物，向賣家訛稱對產品有興趣以空頭支票假入數騙走貴價貨物；近日更出現變奏版，假冒銀行職員推銷低息貸款，再假扮律師將支票存入受害人的銀行戶口，受害人誤以為收到款項，將自己存款轉帳到騙徒戶口作「還款能力測試」，至支票彈票始知受騙。警方近月共接獲53宗同類案件，涉款560萬元，損失最大的涉款260萬元，拘捕兩名骨幹成員。

被捕一男一女(37至58歲)報稱客戶服務主任及無業。男被捕人涉更改名字並開設支票戶口，女被捕人則負責將支票存入受害人戶口。行動中，檢獲支票、支票簿、電話等。