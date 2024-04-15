藉教育及文化加強愛國意識 維護國家安全

今年是總體國家安全觀提出10周年，今日亦是第9個「全民國家安全教育日」。總體國家安全觀藉完整的科學理論體系，構建有效的根本遵循與行動指南，應對新時代國家安全形勢重大變化所帶來的各種風險和挑戰。世界正處於百年未見之大變局，地緣政治局勢持續緊張，凸顯維護國家安全的重要性。香港作為聯通中西方的國際城市，更加需要築起維護國家安全的屏障，以維持社會穩定及推動經濟繁榮。
香港維護國家安全責無旁貸。香港於2019年發生黑暴事件，整個社會民生及經濟商貿付上沉重代價。《香港國安法》於2020年6月獲得通過並頒布在香港實施，成功令香港走向「由亂到治」。及後進一步完善選舉制度，全面貫徹落實「愛國者治港」，確保新選舉制度下產生的治港團隊是立場堅定、有擔當作為、為民愛民的愛國者，推動香港實現良政善治。今年3月，香港更完成《基本法》第二十三條立法，妥善履行憲制責任，為維護國家安全設立有效屏障。香港落實一系列維護國家安全的政策，不單有助鞏固企業及金融界對香港的信心，締造穩定營商環境，吸引更多外資利用香港的平台，更讓特區政府無後顧之憂，可以全力拼經濟，惠民生，實現「由治及興」的新里程。
教育是維護國家安全不可分割的一部分。香港是一個多元文化的社會，市民有不同背景，享有選擇不同語言、信仰及生活的權利，同時也有維護國家安全的義務。愛國者必然真心維護國家安全，為了落實愛國主義教育，行政長官於2023年宣布的《施政報告》提出開設小學人文科，教育局並於去年落實有關安排，建基於現行小學常識科課程開設小學人文科課程，當中絕大部分內容根據常識科課題而重整，並增潤中華文化、國史及國家地理等元素，更有系統地正確認識國家及國家與香港的關係。
促進交流以增強青年人的愛國意識。現時中國歷史科已於2018/19學年成為初中的獨立必修科，令全港學生在中一至中三有學習中國歷史的機會，包括當代中國及中國共產黨發展的歷史。為了進一步培養青年人的國家觀念、國民身份認同及愛國精神，因此有需要在每個學習階段，包括小學及高中，以「進課堂，予考核」的方式，加強國家歷史、中華文化、國家事務、《憲法》、《基本法》及國歌的歷史和精神等學習元素。此外，正所謂「讀萬卷書不如行萬里路」，政府可以提供額外資源，增加青年人參加內地交流計劃的機會，讓他們到內地走一走、看一看，多認識、多了解國家的發展，親身感受國家的富強，從而促進人心回歸。
透過宣傳中華文化加強愛國教育。中華文明源遠流長，擁有五千多年歷史，底蘊深厚，憑藉《十四五規劃綱要》明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的契機，可以推動市民大眾對國家文化及歷史有更深刻了解。以香港故宮文化博物館為例，已經與不同學校及教育機構合作，透過博物館參觀、實物學習、體驗工作坊及學校外展活動等，讓學生走出課室，突破學習框框，豐富學習體驗。政府可以提供更多資源，讓有關工作進一步在社區擴展，以加強市民的文化認同和自信，增強民族和國家的歸屬感，從而提升社會對國家安全的意識。
愛國及國家安全教育工作是細水長流。作為國家的一部分，香港肩負維護國家安全的責任，需要政府、教育機構和社會各界持久努力，共同合作，讓青年人及市民透過多方面了解內地發展，不同層面認識國家新貌，建立愛國情懷，激發對國家安全的重視。
撰文：全國政協常委唐英年