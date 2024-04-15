藉教育及文化加強愛國意識 維護國家安全

今年是總體國家安全觀提出10周年，今日亦是第9個「全民國家安全教育日」。總體國家安全觀藉完整的科學理論體系，構建有效的根本遵循與行動指南，應對新時代國家安全形勢重大變化所帶來的各種風險和挑戰。世界正處於百年未見之大變局，地緣政治局勢持續緊張，凸顯維護國家安全的重要性。香港作為聯通中西方的國際城市，更加需要築起維護國家安全的屏障，以維持社會穩定及推動經濟繁榮。

香港維護國家安全責無旁貸。香港於2019年發生黑暴事件，整個社會民生及經濟商貿付上沉重代價。《香港國安法》於2020年6月獲得通過並頒布在香港實施，成功令香港走向「由亂到治」。及後進一步完善選舉制度，全面貫徹落實「愛國者治港」，確保新選舉制度下產生的治港團隊是立場堅定、有擔當作為、為民愛民的愛國者，推動香港實現良政善治。今年3月，香港更完成《基本法》第二十三條立法，妥善履行憲制責任，為維護國家安全設立有效屏障。香港落實一系列維護國家安全的政策，不單有助鞏固企業及金融界對香港的信心，締造穩定營商環境，吸引更多外資利用香港的平台，更讓特區政府無後顧之憂，可以全力拼經濟，惠民生，實現「由治及興」的新里程。