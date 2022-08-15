藉詞按摩摸10歲女童胸　Hello Kitty藏屍案次被告罪成囚12個月

48歲男侍應涉於去年12月在其天水圍住所房間內，藉詞替其朋友的10歲女兒按摩，而觸碰其胸部，被控非禮罪。今(15日)在西九龍法院被裁定罪名成立，判囚12個月。

據悉，該名被告正為1999年Hello Kitty藏屍案中的次被告梁勝祖。他於原被終身監禁，其後獲准上訴，案件發還重審時認罪，改判囚18年。裁判官施祖堯裁決時稱，被告於2004年因藏屍案被裁定誤殺罪成，但此為多年前的案底，法庭不會就此加刑，但明言不會以寬容方式處理本案，終判被告監禁12個月。

官斥被告狡辯

施官稱，辯方質疑女童X只記得被摸胸，但其他證供如與被告認識多久等，則表示不記得。施官認為，這並非案件關鍵，遺忘屬人之常情，X與其母親的證供並無關鍵分歧。另辯方曾質疑，X遭被告觸碰時未有即時反應，施官則認為，X為10歲的女童，不能期望她與年青人或成年人般作出反抗。

施官反斥，被告於錄口供時稱沒有為X按摩，庭上則供稱向兒子及X示範按摩，口供與庭上作供不一致，直言他狡辯，故不接納被告的證供，裁定他罪成。

Hello Kitty藏屍案曾轟動全港

1999年，23歲少女樊敏儀，被禁錮在尖沙咀加連威老道一幢唐樓，遭多人迫飲尿食糞、甚至圍毆及虐待。少女死後更遭肢解，身體最後不知所終，而頭部則被人煮熟後，塞入一個Hello Kitty公仔內，案件因而得名。

警方事後拘捕3人，分別為當年33歲的陳文樂、26歲的梁勝祖及19歲的梁偉倫。至2000年，高等法院陪審團裁定3名被告謀殺罪名不成立，但誤殺罪名成立，判處3人終身監禁。3人隨後申請上訴，惟只有梁勝祖獲准上訴，其餘兩人申請則被駁回。及至2004年，上訴庭改判梁勝祖囚18年。