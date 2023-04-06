藉詞提供「服務」伺機搶劫 警拘5內地男女涉多案

近日港九多處發生多宗女子在街上兜搭「上年紀」男性，藉詞可提供按摩等「服務」，誘騙事主到較少人之處伺機搶劫。昨日最少發生3宗類似案件，其中兩名事主失兩條合共約值逾5萬元金鏈。另一宗發生在馬鞍山，男子遭兩名女子兜搭時，幸機警途人暗中報警，事主財物力保不失；警方調查後拘捕5名內地男女，疑涉早前香港仔、紅磡、馬鞍山最少3宗案件，初步相信疑犯屬同一犯罪集團。

昨日(5日)一小時內發生兩宗類似案件，一名55歲男子昨午1時58分途經上水馬會道26至34號對開，期間被人從後箍頸再搶走約值4萬元的玉如意金頸鏈。事主試圖追截時卻遭對方以雨傘襲擊，賊人逃去後，事主報案。警方趕至在附近兜截未有發現賊人蹤影，正追緝一名年約40歲男子，身高約1.7米，瘦身材，案發時身穿黑色外套及戴藍色口罩；以及一名年約40歲女子，身高1.55米，中等身材，案發時身穿淺色上衣及戴藍色口罩的雌雄賊人。案件暫列搶劫及普通襲擊。消息指，女疑犯曾向事主指可提供「服務」。

另一宗則在昨午(5日)12時44分接報，一名61歲男子途經旺角街頭時，被一名內地女子上前兜搭，再被帶到山東街榮華大樓一間賓館的房間內，其間被偷走一條價值1.5萬元金頸鏈、5千港元和9千元人民幣，女子得手後逃去無蹤。案件列盜竊，交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進。據指，涉案女子年約30歲，約1.5米高，瘦身材，案發時身穿淺色上衣、淺綠色長褲及白色鞋。

兩內地婦馬鞍山落網另涉香港仔紅磡案件

近日相繼發生大量類似劫案，有市民亦加強警覺，及時阻止案件發生。昨早9時半，兩名操普通話女子在馬鞍山恆安邨恆月樓對開向一名男子兜搭，有街坊發現兩名婦人形跡可疑，於是報警。警方到場即時拘捕兩名女子，其後再拘捕兩名內地男子，疑為兩名女子丈夫。4名內地男女年齡介乎51至54歲，涉嫌搶劫。