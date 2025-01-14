藍田斜坡工程意外　挖泥車翻側撞圍板壓中垃圾車3傷　1人被夾3小時後救出(有片)

今晨(14日)9時41分，藍田康華苑對開連德道一處擴闊工程的斜坡地盤發生意外，一架挖泥車從護土牆翻側，撼爛地面圍板及隔音屏障，當時一輛食環署外判垃圾車駛至，被圍板壓住車頭，救援人員及警員往現場處理，初步消息指三人受傷清醒，挖泥機司機及垃圾車司機自行爬出車外，垃圾車內一名跟車乘客被夾左腳困車內，消防處災難應變救援隊正在場拯救，在3小時後終救出送院。事件暫時列作工業意外。
九巴多條路線需改道行駛
運輸署稱因道路事故，連德道（來回方向）近康華苑的部份行車線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。受連德道近康華苑突發事故封路影響，九巴途經該處的巴士路線需改道行駛。
- 16【藍田（廣田邨） ⇌ 旺角（柏景灣）】
- 16X 【藍田（廣田邨） ⇌ 旺角（柏景灣）】
- 214 【油塘 ⇌ 長沙灣（甘泉街）】
- 613 【安泰（西）（和泰樓）⇌ 筲箕灣】 來回方向方向臨時不停下列巴士站：興田
- 16M 【觀塘（裕民坊） - 藍田（康華苑）（循環線）】 往藍田方向臨時不停下列巴士站：興田、康逸苑
香港建造業總工會對於此宗嚴重工業事故，深表關注，即時派員到達意外現場了解情況。工業傷亡權益會表示，繼昨日啟德地盤大型棚架倒塌後，不足一天又再發生大型工業意外，對此深感擔憂及關注，職員已分別到達出事地點視察及前往醫院嘗試協助傷者，促請勞工處徹查及公佈意外原因，杜絕同類意外。