藍田獨居婆婆猝死家中 遺愛貓匿床底獨留逾20日缺水糧（有片）

藍田德田邨一名獨居婆婆，與寵物貓相依為命，早前於單位內猝逝。婆婆遺體被移離單位時，貓貓匿藏在隱蔽地方，未被及時發現，至20多日後清潔工人清理單位時，始發現貓貓瑟縮在床底，缺水缺糧下貓貓仍奇蹟生還。

婆婆生前與愛貓相依為命

「毛守救援」在社交網站表示，接獲清潔工人的求助指，藍田德田邨一名獨居婆婆，約一個月前因病猝死家中，至屍體發臭始被發現。遺體被移走後，單位大門緊鎖逾20日。至昨日（8月8日）清潔工人進入單位清理雜物時，意外發現婆婆的愛貓瑟縮在床褥底下隱蔽位置，「鄰居亦向我們表示婆婆生前與貓咪相依為命」。