藍田獨居婆婆猝死家中 遺愛貓匿床底獨留逾20日缺水糧（有片）

藍田德田邨一名獨居婆婆，與寵物貓相依為命，早前於單位內猝逝。婆婆遺體被移離單位時，貓貓匿藏在隱蔽地方，未被及時發現，至20多日後清潔工人清理單位時，始發現貓貓瑟縮在床底，缺水缺糧下貓貓仍奇蹟生還。
婆婆生前與愛貓相依為命
「毛守救援」在社交網站表示，接獲清潔工人的求助指，藍田德田邨一名獨居婆婆，約一個月前因病猝死家中，至屍體發臭始被發現。遺體被移走後，單位大門緊鎖逾20日。至昨日（8月8日）清潔工人進入單位清理雜物時，意外發現婆婆的愛貓瑟縮在床褥底下隱蔽位置，「鄰居亦向我們表示婆婆生前與貓咪相依為命」。
單位環境惡劣
毛守接報後到場協助，發現貓貓動作異常，難以站立及直線行走，更不時原地打轉。而且單位環境惡劣，有大量蟑螂爬行，廚房地板有水兜但有蟑螂屍體漂浮水面，亦有一罐發霉的濕糧，懷疑貓貓已缺水缺糧多日。毛守負責人阿Kent向傳媒透露，貓咪已送到其獸醫中心檢查治理，雖然貓咪驗血結果並無大礙，但其神經異常症狀未有紓緩，「唔係幾識食嘢，要餵埋嘴邊先識食」。
毛守建議當局成立相關部門
毛守又表示，今次事件，可能因消防破門入屋後，貓咪受驚躲藏起來以致未被發現。而過去一年，毛守已接獲25隻動物涉及類似原因，例如獨居長者離世、獨居病人入院、疑犯被拘留或入獄等。他建議當局能成立部門，以彌補此方面不足。