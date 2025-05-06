藍田站咬人襲擊案 躁男指罵兩長者 「和事老」遭叉頸咬眉血流披面

港鐵藍田站發生咬人襲擊案。上周四（5月1日）晚上一名身材高大的青年在站內乘搭扶手電梯時，因肢體碰撞與其他長者乘客發生爭執。其間青年粗口橫飛狂罵，途人勸阻不果，有人更遷怒一名勸交的男街坊，出手向對方叉頸並咬傷對方眉心，導致對方血流披面。警員趕到經調查後以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」，拘捕涉案的20歲姓張男子。

據報當時青年乘搭電梯前往A出口，其間一名女子推着輪椅，陪同一男一女長者乘搭電梯，不認識的雙方因肢體碰撞問題爭執。青年破口大罵對方：「撞你？邊度有撞你呀？」老翁一度舉起拐杖與青年對罵。

有途人見狀邊拍片邊勸阻青年：「算啦，人哋老人家」，青年反指「老人家又點呀」，繼續大罵兩名長者及該名女子，亦斥責勸交街坊。一名男街坊不值青年所為斥責他「有爺生、無乸教」，有人聽罷突情緒激動，出手向男街坊叉頸，並張口咬傷對方右邊眼眉，對方登時血流披面。