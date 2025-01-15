藍田連德道挖泥機滑下撞圍欄壓垃圾車 傷3人 跟車工夾腳困2小時獲救

香港一連兩日發生嚴重工業意外，藍田連德道近康華苑一處正做斜坡鞏固工程地盤，一架挖泥車昨早疑失平衡由斜坡上滾下，撞毀臨時屏障和圍網等，再壓中食環署外判垃圾車的車頭。兩車司機瞬即離開駕駛座，惟垃圾車跟車工友腳部被夾困在車內，消防出動大型吊臂車協助救援，經過逾2小時成功將他救出。3人清醒被送往聯合醫院治理。

45歲姓葉男挖泥車司機自行離開車廂，但報稱不適；50歲非華裔男垃圾車司機手腳擦傷，由到場消防員救出。在垃圾車上副駕位的24歲姓馬跟車男工人左腳被壓著，消防派出災難應變救援隊動用爆破工具，嘗試升起壓住傷者的雜物，另一批消防員同步協助固定車身，防止垃圾車翻側。消防員其後爬到另一邊嘗試救出傷者不果，救援人員之後安排吊臂車先吊起挖泥車及石墩，至中午12時半，終將工人救出。

消防處助理消防區長高重禮稱，工人被困的車廂空間狹窄，增加救援難度。災難應變救援隊經風險評估及穩定傷者情況下，安排吊臂車固定及提升剷泥車及石墩，同時利用爆破工具製造空間將傷者救出。因為山坡石墩有下塌風險，消防亦調派無人機在空中監測。災難應變救援隊亦利用生命探測器及派出搜救犬，確保現場再無其他人員被困。