藍田連德道挖泥機滑下撞圍欄壓垃圾車 傷3人 跟車工夾腳困2小時獲救

香港一連兩日發生嚴重工業意外，藍田連德道近康華苑一處正做斜坡鞏固工程地盤，一架挖泥車昨早疑失平衡由斜坡上滾下，撞毀臨時屏障和圍網等，再壓中食環署外判垃圾車的車頭。兩車司機瞬即離開駕駛座，惟垃圾車跟車工友腳部被夾困在車內，消防出動大型吊臂車協助救援，經過逾2小時成功將他救出。3人清醒被送往聯合醫院治理。
事發於昨早9時41分，一架挖泥車從連德道康華苑對開山坡滑落約4米，撞到斜坡工程一幅約15米乘5米的圍網及臨時屏障，挖泥車連同大石及圍網壓著一輛途經的垃圾車。
45歲姓葉男挖泥車司機自行離開車廂，但報稱不適；50歲非華裔男垃圾車司機手腳擦傷，由到場消防員救出。在垃圾車上副駕位的24歲姓馬跟車男工人左腳被壓著，消防派出災難應變救援隊動用爆破工具，嘗試升起壓住傷者的雜物，另一批消防員同步協助固定車身，防止垃圾車翻側。消防員其後爬到另一邊嘗試救出傷者不果，救援人員之後安排吊臂車先吊起挖泥車及石墩，至中午12時半，終將工人救出。
消防處助理消防區長高重禮稱，工人被困的車廂空間狹窄，增加救援難度。災難應變救援隊經風險評估及穩定傷者情況下，安排吊臂車固定及提升剷泥車及石墩，同時利用爆破工具製造空間將傷者救出。因為山坡石墩有下塌風險，消防亦調派無人機在空中監測。災難應變救援隊亦利用生命探測器及派出搜救犬，確保現場再無其他人員被困。
意外後，土木工程拓展署透過社交平台指，工地為安達臣道石礦場用地發展項目下的道路改善工程用地，正進行削坡擴闊路面工序。撞毀的圍欄用作阻擋削坡工程可能跌出地盤範圍外的石塊及懸掛隔音物料，工程團隊有定期檢查圍欄的情況，確保其結構安全。意外後，該署已即時暫停涉事工序，並全力配合勞工處的調查工作。
工會關注連接發生嚴重工業意外
對於本港連續兩日發生嚴重工業事故，建造業總工會理事長周思傑估計，意外因施工期間，支撐挖泥機底下的石或泥土鬆動，引致挖泥機失去平衡而墮下。他質疑「安全管理人員在哪？為何沒有檢查清楚，在泥土鬆軟情況下，仍然派出重型機器上去？」
工業傷亡權益會則表示，地盤重型機械翻側事故的常見成因包括工地地面不平、太斜，位置太接近孔洞或斜坡邊緣，以及機械臂過度伸延等；促請勞工處徹查及公布是次意外原因，以杜絕同類意外。