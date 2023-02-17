藏「黑火藥」原料兼煽惑他人氣槍改真槍　地盤工認罪還押候判

警方於2021年中在藍田康華苑一單位內作突擊搜查，檢獲可製作1.1公斤「黑火藥」的炸藥原料，包括硝酸鉀及硫磺，並在單位內發現580發釘槍彈、槍械部件及製造草圖。33歲地盤工現場被捕。而另於2019年，其在通訊軟件Telegram群組內，更煽惑他人買材料，將氣槍改造成真槍。

求情指「黑火藥」尚未完成

33歲被告張翰維今(17日)於區域法院，承認「管有炸藥」及「煽惑他人無牌管有槍械及彈藥」兩罪，無牌管有彈藥罪則獲准存檔法庭、不予起訴。法官聽取求情後，押後至2月23日判刑，期間須還押。

辯方求情指，被告來破碎家庭，8歲起與父親沒有聯絡，而母親則患抑鬱症。雖曾有非法打鬥案底，但發生於2015年，事隔已久。辯方強調「黑火藥」尚未完成，危險性和嚴重程度較低，而且被告是在2019年購入，但一直沒有處理。