藏「黑火藥」原料兼煽惑他人氣槍改真槍　地盤工認罪還押候判

警方於2021年中在藍田康華苑一單位內作突擊搜查，檢獲可製作1.1公斤「黑火藥」的炸藥原料，包括硝酸鉀及硫磺，並在單位內發現580發釘槍彈、槍械部件及製造草圖。33歲地盤工現場被捕。而另於2019年，其在通訊軟件Telegram群組內，更煽惑他人買材料，將氣槍改造成真槍。
求情指「黑火藥」尚未完成
33歲被告張翰維今(17日)於區域法院，承認「管有炸藥」及「煽惑他人無牌管有槍械及彈藥」兩罪，無牌管有彈藥罪則獲准存檔法庭、不予起訴。法官聽取求情後，押後至2月23日判刑，期間須還押。
辯方求情指，被告來破碎家庭，8歲起與父親沒有聯絡，而母親則患抑鬱症。雖曾有非法打鬥案底，但發生於2015年，事隔已久。辯方強調「黑火藥」尚未完成，危險性和嚴重程度較低，而且被告是在2019年購入，但一直沒有處理。
稱涉案群組只有5成員
法官游德康指，涉案Telegram群組「土木工程學院」有一名為「一等良民」的群組成員，曾指要發給「手足」，而被告則回應「send緊」。游官指憑司法認知，「手足」似乎是指與警方對抗的示威者。辯方索取指示後，重申被告是在2019年6月前購入涉案物品，而因為缺乏碳，不足以製成「黑火藥」，涉案群組內亦只有5位成員，規模很小，故冀望法官輕判。
案情指，警方於前年6月29日，在涉案單位外埋伏。待早上被告離開單位，即被截停並帶返單位。警方在單位內，搜出寫有槍及子彈設計圖的記事簿、2枝氣槍、580發釘槍空包彈、590克硫磺及859克硝酸鉀。警誡下被告承認管有該些物品，因貪玩購入硫磺等物以製作「黑火藥」，但他無意傷人，並在YouTube上學習製作。他亦曾於網上學習安裝槍械，並打算將「黑火藥」放入空包彈內，以製作逼真娛樂效果。