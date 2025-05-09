被告劉蒨樺(31歲、藝名蔚雨芯)，蒨斯樺醫學美容有限公司董事兼股東，被控共3項罪名，即一項盜竊罪、一項欺詐罪，以及一項企圖欺詐罪，違反《盜竊罪條例》及《刑事罪行條例》。被告已獲廉署准予保釋，下周一(12日)在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院答辯。

廉政公署昨日(8日)落案起訴一名醫學美容中心董事，控告她涉嫌詐騙一名股東投資共580萬元於該中心，誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，並挪用公款逾310萬元。

邀請另一名藝人投資 500 萬元為股東

於2022年5月至9月案發期間，被告是一名藝人，她和一名女子打算經營醫學美容生意，並邀請另一名藝人投資該門生意，對方答允投資500萬元，並成為蒨斯樺醫美其中一名股東，被告和該女子則擔任其董事及負責公司運作，包括開設一所醫學美容中心。

訛稱已耗盡投資款項

其中兩項控罪指，被告涉嫌偷竊該名藝人股東投資於蒨斯樺醫美的逾310萬元資金，並向對方訛稱多筆共逾300萬元的款項已用於購置醫學美容儀器，意圖詐騙而誘使對方不要求退還投資款項。另外，被告涉嫌向該藝人股東訛稱因醫美中心裝修招致168萬元開支而耗盡資金，企圖詐騙對方再支付80萬元作為廣告費用。