藝人鄧月平代表港隊亞洲賽奪銅？ 跆拳道協會：未有派成員出賽

藝人鄧月平日前在社交平台發文，指自己「正式成為香港跆拳道港隊」，代表香港出戰在馬來西亞舉行的「亞洲賽」，相關公關新聞稿稱她贏得一面銅牌；惟港協暨奧委會旗下屬會「中國香港跆拳道協會」今日發嚴正聲明，指他們是港府唯一認可的跆拳道專項體育總會及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會成員，負責派中國香港跆拳道代表隊出戰各類國際大型體育賽事，包括奧運會、亞運會、全運會、世界賽及亞洲賽等，強調近日並沒有派任何中國香港跆拳道代表隊成員，參與並非獲世界跆拳道聯盟及亞洲跆拳道聯盟認可的世界賽及亞洲賽。

非亞洲跆拳道聯盟認可賽事

聲明中不點名指「有關組織」的一切事務與他們無關，若有任何人或機構發放「不真實及不正確訊息」導致任何損失，將保留追究權利。

根據相關公關發出的新聞稿，稱鄧月平「代表香港出戰馬來西亞跆拳道比賽勇奪銅牌 為港爭光」，是由一個名為「中國香港傳統跆拳道總會」的組織帶隊，本月中參加在馬來西亞布城舉行的《第十一屆布城跆拳道挑戰賽2025（Putrajaya Taekwon-Do Challenge 2025）》，首次參加亞洲級賽事即勇奪A18女子黑帶48公斤以下組別季軍。是次賽事由 International Taekwon-Do Federation（ITF HQ Korea）主辦，聲稱匯聚多個亞洲地區精英選手角逐。中國香港傳統跆拳道總會主席兼隊伍總教練李安東表示，香港隊取得多面獎牌，成績令人鼓舞，包括李泊淳（冠軍）、林一斐（冠軍）、傅泓皓、傅泓睎（雙亞軍）及陳嘉敏（亞軍）等。