藝展「ART021 HONG KONG」8.28開幕　維園舉行免費公共雕塑展

亞洲最大規模藝展之一「ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會」，將於8月28日至9月8日首度在香港舉行，展會精選內地及一帶一路，共13個國家和地區近90間畫廊，將其享負盛名的藝術品帶來香港，利用中國作為全球第二大藝術市場，加上亞洲收藏家急升和年輕化的優勢落戶香港，提升香港作為中外文化藝術交流中心的地位，亦助力內地頂尖畫廊邁向亞洲和國際舞台，充份展示對港的信心。 藝術藏家近年有年輕化趨勢，尤其在內地、日本、東南亞國家等，越來越多年輕藏家有系統地投資藝術品市場，亦傾向在藝術博覽會上購買藝術品。根據巴塞爾藝術展（Art Basel）與瑞銀集團（UBS）的2023年《環球收藏調查報告》顯示，2023年上半年，亞洲富裕的千禧世代在藝術品和古董的支出中位數將近6萬美元，而Z世代的支出為5.6萬美元。蘇富比2023 年的數據指出，亞洲買家的平均花費較其他地區的買家高出 20%，出價亦高出 40%。

ART021創始人：利用香港的優勢打通內地等藝術市場 ART021藝術集團聯合創始人周大為表示，把ART021帶來香港，是因為欣賞香港的獨特優勢，尤其是在藝術領域方面，一來香港已經是全球藝術交易中心，亦是中外文化交流中心，期望展會能在港落地生根，協助推動香港文化產業的發展，並利用香港的優勢，集中打通中國內地與一帶一路國家的藝術市場，這是其他國際藝術展較少能做到，亦助香港打入中東歐國家藝術領域，令香港鞏固其國際藝術交流及交易的樞紐地位。

ART021在內地有超過10年歷史，在國際藝壇享負盛名。雖然全球藝術品交易市場受到環球經濟挑戰，但ART021看好香港作為國際藝術品交易中心的策略性地位和不可取代的優勢，包括極低稅制、完善法制、高效物流系統，以及匯聚全球頂尖拍賣行地區總部，以行動向香港投下信心一票，將成立公司，擬長遠在港發展，打通內地與亞洲和環球的藝術市場，並協助內地的具國際知名度或冒起中的畫廊和藝術家，邁向國際舞台。 維園將舉行免費公共雕塑展 ART021 HONG KONG亦看重香港作為中西藝術文化交流中心的地位，不只著重今年藝展的交易量，而是看好香港及中國內地藝術市場的長線發展。

ART021的展品和藝術體驗遍佈全港及大灣區，包括位於西九文化區富藝斯亞洲總部的主畫廊單元（GALLERIES）、中環藝穗會的藝拓現場（EXPANSION）、大灣區藝術周（GBA ART WEEK）、在維園中央草坪與藝穗會舉行的「藝構之旅」，將展出引人注目的公共雕塑，有來自7位中國內地及國際藝術家的10件雕塑作品。 此外，展會亦邀請到知名藝術家Michael Lau作為數碼大使，創作AR互動程式；以及明星吳彥祖作為藝術及文化推廣大使。