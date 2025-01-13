藝發局修訂「年度資助」和「計劃資助」 後者資助提升至70萬

因應藝術界於疫情後有不同的發展面貌，藝發局就常設資助制度及藝術資源分配進行全面檢視；基於過去十年資助計劃的發展情況而調整，於今天(13日)推出「年度資助」及「計劃資助」修訂方案，為新晉提供機會，鼓勵公平競爭。

「年度資助」修訂資助年期為一年或二年

「年度資助」將設「一年資助」及「二年資助」，支持藝團日常營運開支及/或藝術活動；資助年期修訂為一年或二年，有助促進資助藝團的流動性，同時，「文學平台計劃」亦會合併至「年度資助」以簡化行政程序。修訂方案讓「年度資助」藝團參與本局一年兩期的「計劃資助」，與其他藝團/藝術工作者在同一平台上競逐資源，而「計劃資助」額度亦高達70萬元。成功申請「計劃資助」的藝團將有更多資源籌辦更大型及更有深度的藝術活動，提升藝術項目水平。

藝發局表示，因應上述方案，現時獲局方2024/25「年度資助」的56個藝團，可向局方提交2024年「計劃資助」申請，以在本年下半年舉辦藝術活動。上述的56個藝團的申請限期將寬延至本年2月21日下午6時。

