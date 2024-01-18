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2024-01-18 12:47:00

藝發局停舞台劇獎資助　主席霍啟剛：分配資源時需降低違法風險

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藝發局停舞台劇獎資助　主席霍啟剛：分配資源時需降低違法風險

藝發局停舞台劇獎資助　主席霍啟剛：分配資源時需降低違法風險

香港戲劇協會今年將舉辦的第32屆香港舞台劇獎頒獎禮，被藝術發展局暫停資助，康文署亦拒絕為頒獎禮提供或贊助場地。藝發局主席霍啟剛指，今次是經過充分討論，並非草率決定，亦有行之有效的機制審批資助。他並沒有指出上屆頒獎禮的甚麼環節出現問題，只說分配公帑資源時，需盡量降低可能違法，包括港區國安法的風險。

事隔一日，霍啟剛見記者，提到去年頒獎禮「出咗啲事件」，引起社會不同持分者關注，需正視事件。霍啟剛強調藝發局是法定機構，資源屬於政府公帑，需特別謹慎使用，並經常與政府部門檢視機制的改進空間。他續指分配資源時需盡量降低可能違法的風險，但強調藝發局並非執法機構，不是說某些人士或言語觸法，但作為公帑分配者，有責任維護法律。他提到無論哪個團體取得資助，公眾亦會有期望，希望令藝術活動做到最好。

未指出頒獎禮甚麼環節出現問題

記者問及去年頒獎禮甚麼環節出現問題，霍啟剛指昨日香港戲劇協會發布聲明時，未接獲藝發局的再次去信，其實信件已清楚說明幾方面原因，不過不便公開。霍啟剛指今早有和劇協聯絡，他形容溝通渠道一直打開，是「門常開」。他解釋程序上，如接獲不同持分者質詢會啟用機制，由中層委員會作充分討論，再提交結論予大會通過。而他作為大會主席，尊重中層委員會的討論過程及結果。

霍啟剛指戲劇協會舞台劇獎頒獎禮歷史悠久，自己過往幾年亦以藝發局主席或立法會議員身份，出席2次頒獎禮，他同意頒獎禮加許了很多劇界資深人士。霍啟剛透露每年藝發局接獲的申請資助眾多，但由於資源緊絀，每年只有30%申請獲批資助。他解釋審批時會考慮團體往績、藝術含量、貢獻等，例如舞台劇獎頒獎禮已經24年取得藝發局資助，也不存在一直「攞開」，則每年都會取得資助。

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前委員：損害聲譽是感受問題

曾擔任藝發局委員的立法會議員吳傑莊在電台節目指，今次藝發局以上屆頒獎禮內容損害藝發局聲譽為由暫停資助，是感受問題，相信是基於當時的社會氣氛得出的結果，難以判斷對錯。吳傑莊續指如果受公帑資助的項目與最初商討方案有落差，藝發局有責任保護形象和確保公帑運用得宜。他又指藝發局有行之有效的資助審批機制，相信今次決定經過詳細考慮及討論，又指以往亦曾經扣減資助，至於舞台劇獎頒獎禮的資助已經連續批出20多年，以往沒有太多討論。 

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上屆頒獎嘉賓包括尊子杜琪峯蔡玉玲

翻查資料，上屆香港舞台劇獎頒獎禮大會的主題為「勇氣」，頒獎嘉賓包括政治漫畫家尊子、導演杜琪峯及港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲。當中蔡玉玲就元朗721事件製作專題報道時，申請車牌查冊被裁定虛假陳述罪成，去年被終院裁定上訴得直。

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