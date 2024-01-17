藝發局停舞台劇獎資助　指收意見認為去年頒獎禮有不妥　尊子蔡玉玲曾任頒獎嘉賓

由香港戲劇協會主辦的第三十一屆香港舞台劇奬去年中完成頒獎，頒獎禮多年來獲藝發局資助，並獲康文署借出場地。劇協今日(17日)在社交網站facebook發帖指，去年12月8日收到香港藝術發展局兩封來函，指「收到外界查詢」質疑去年舉辦的頒獎禮「活動內容直接或間接對本局(藝發局)的聲譽造成損害或不利影響」，並表示在「審視該頒獎禮的直播錄像及經審慎考慮後」，決定扣減項目的最後一期資助。劇協又引述藝發局信件指，「在競爭劇烈及資源有限的情況下」未能資助今年將舉辦的第三十二屆香港舞台劇獎頒獎禮，另透露曾接獲康文署的口頭知會，指未能為今年頒獎禮提供或贊助場地。

劇協形容藝發局停止資助的舉措「草率」、表示驚訝，並已去信藝發局要求指明上屆頒獎禮中損害該局聲譽或造成不利影響的環節，但至今未獲回應。劇協指，頒獎禮正面對前所未有的挑戰，而香港舞台劇獎是本地劇界歷史最悠久的獎項，作為年度盛事的頒獎禮多年來獲得政府及業界鼎力支持。劇協經審慎考慮後，決定堅持舉行第三十二屆香港舞台劇獎選舉及頒獎禮，以表揚過去一年表現出色的舞台從業員，但由於資源匱乏，舉辦形式將有所改變。

翻查資料，上屆香港舞台劇獎頒獎禮大會的主題為「勇氣」，頒獎嘉賓包括漫畫家尊子、導演杜琪峯及傳媒人蔡玉玲。

藝發局深入了解意見 認為有必要下調資助

香港藝術發展局回覆《am730》查詢指，自1999年起已連續24年以「計劃資助」支持劇協舉辦香港舞台劇獎，以表揚本地出色戲劇工作者和戲劇作品，並指一直認同活動的價值和意義。不過，藝發局去年收到不少意見，認為去年6月的頒獎禮內容和安排有不妥之處，經深入了解後認為有必要下調資助。

藝發局又指，今次扣減資助經過當局藝術支援委員會審議和大會的最後決定，過程有審慎討論劇協多年的資助紀錄，以及今次「頒獎禮」作出不尋常安排等因素。藝發局重申，所有獲批的資助計劃都會要求受資助藝團承諾及履行合約內容，包括在資助期內遵守香港法例、不得以任何方式損害或削弱藝發局聲譽或對其造成不利影響等。藝發局重申，作為政府資助的法定機構，在照顧公眾利益的情況下有責任確保公帑運用得宜，強調獲資助者在享有藝術表達及創作自由的同時，亦必須遵守香港法例，並為其個人、團體、創作及表達承擔責任。