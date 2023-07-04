藝發局獲政府撥款9771萬 兩年度推200項目210個實習機會

藝發局獲政府藝術及體育發展基金 (ASDF) 撥款9,771萬元，推出兩項全新培育多元藝術人才的計劃，包括「藝術人才見習配對計劃」及「新苗發展資助計劃」，在2023/24及2024/25年度提供200個新苗項目及210個實習機會，涵蓋全港專業藝術機構及藝團，培育本地的藝術人才。 藝發局新苗發展資助計劃支持200個計劃 為期兩年「新苗發展資助計劃」，分4期每期支持約50個計劃，每個計劃資助上限為9萬元。新計劃將針對新近五年內完成本地或海外藝術相關大專課程(包括副學士)，從未獲得本局任何資助及/或政府相類似的項目資助的人士，為他們提供機會及資助，進行不同藝術界別、類型及形式的計劃，包括表演、展覽、出版、藝術教育及其他創作、研究等；以協助獲資助者投身藝術專業，及推動本地的藝術發展。



藝發局藝術人才見習配對計劃提供210個見習職位 至於「藝術人才見習配對計劃」為期兩年的計劃，每年將支持105個見習職位，為新近三年內於本地及海外高等院校的畢業生，提供於藝術機構和團隊工作的實習機會。計劃分「藝術行政人員見習計劃」、「表演藝術及藝術製作人員見習計劃」及「藝術科技人才駐場計劃」，前兩者見習期為18個月，每年分別提供30及55個名額，後者則採用12個月計劃形式，每年提供20個名額。 藝發局藝術人才見習配對計劃分3部分 當中「藝術行政人員見習計劃」和「表演藝術及藝術製作人員見習計劃」，接受獲藝發局2023/24年度「年度資助」、「文學平台計劃」及「優秀藝團計劃」資助的藝團、香港特別行政區政府資助的九個主要演藝團體、康文署現時獲場地伙伴計劃支持之團體、現時藝能發展資助計劃資助機構及香港藝術節協會有限公司，以及其他符合資格的機構及團體申請。每個符合申請資格的藝術機構/團體可就此兩項見習計劃各申請一名見習生名額。

藝發局獲政府藝術及體育發展基金 (ASDF) 撥款9,771萬元，推出兩項全新培育多元藝術人才的計劃。