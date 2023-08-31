藝術創造未來 Trip.com x香港救助兒童會「親子光影之旅」 為基層締造難忘旅程

特首曾講過：「香港是一個可圓夢的地方。」但對於在基層家庭成長的兒童來說，談夢想或許是屬於這些孩子的「奢侈」。本月初香港救助兒童會獲Trip.com鼎力支持，為深水埗基層家庭舉辦「親子光影之旅」，帶領逾60位家長及小朋友到「teamLab共創！未來園」，經歷一次難忘旅程。香港救助兒童會總幹事司徒恩Carol指通過藝術活動，開啟孩子們的心窗；「teamLab共創！未來園」香港負責人黃焯添Timothy認同Carol的看法，指開設teamLab的初衷正是藉遊戲協助兒童成長。而促成是次有意義活動的Trip.com，港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘Eddy更樂見成果，「希望借助平台本身多元的旅遊產品，讓基層家庭能擁有探索世界的機會，創造未來。」

司徒恩：藝術增強兒童心理健康

根據政府2021年底發布的《2020年香港貧窮情況報告》，2020年香港貧窮人口高達165.3萬，貧窮率近24%。Carol表示香港救助兒童會聚焦關注活在貧窮線以下的基層家庭，持續給予支援。「很多自出生起已在劏房環境長大的兒童，普遍自卑和自我認同感低落，影響社交。而父母為了奔波糊口，小朋友缺乏適當照顧，為這些家庭埋下虐兒、家暴甚至慘劇的『炸彈』。」她又引述兩項調查，指2020至22年全港家庭的虐待個案暴增五成；前年15歲以下組別自殺率更創有記錄以來新高，情況令人憂慮。

對此，Carol認為藝術活動正好充當紓壓和啟發的作用，協助兒童處理心理健康之餘，亦為不善辭令的他們，給予機會向大人透露心聲。她表示當天參與活動的大人和小朋友都很開心：「義工和導師引導小朋友繪畫交通工具，他們對光影藝術充滿好奇，當見到自己的作品投影在館內變成『實物』，雀躍非常。家長們也紛紛反映，自己已很久沒有親子活動，且不同家長能聚首訴苦減壓，互相扶持。」