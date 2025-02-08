藝術家程展緯要求恢復飯鐘錢被解僱　今成立「聯盟」冀推動改革

爭取勞工權益的藝術家程展緯早前任職麥當勞清潔工半年，聲稱早前向公司建議將員工用膳時間計薪而被解僱。他今日聯同其他團體成員成立「我們的M記聯盟」，希望推動麥當勞改革。
程展緯連同飲食及酒店業職工總會、推廣員及零散工工會、婦女勞工協會及綠色和平項目成員，今日在麥當勞舉辦「生日會」成立「我們的M記聯盟」。他們解釋因為生日會是香港麥當勞起家的靈魂，也是很多小朋友的憧憬，「有願就有力。「我們的M記聯盟」希望在這一年探討麥當勞與不同社群和議題的關係，推動改革。
飲食及酒店業職工總會成員溫柏堅指出麥當勞將時薪員工的吃飯及休息時間剔出工時，變相消除最低工資保障效果。他指出員工的休息時間不定，任由經理安排店舖較清閒時才可休息，曾經多次被安排於開始工作前就先休息，然後一直工作6小時，完全喪失休息的意義。溫柏堅質疑麥當勞對員工「計到盡、剝到盡」的管理又如何與「幸福」品牌的形象一致?
婦女勞工協會組織幹事黃樂容建議麥當勞在制定勞工待遇時，關注女工的實際生活需要，提供超越法例的保障，例如給予全職及兼職員工「生活工資」、全薪病假等。推廣員及零散工工會幹事劉美兒則建議麥當勞讓員工選擇彈性上班時間，並按比例計算勞工福利，亦應向員工提供足夠的用膳和休息空間。
首階段管制即棄膠餐具措施已推行近10個月，綠色和平項目主任譚穎琳不滿麥當勞僅將即棄膠餐具轉為紙、竹等物料，繼續大派即棄餐具，她呼籲麥當勞實施「可重用器皿借還服務」。
邀請市民向麥當勞叔叔「許願」
「我們的M記聯盟」邀請市民向麥當勞叔叔「許願」，與麥當勞叔叔擺設合照時，可展示願望或問題，在社交媒體標記「#我們的M記」，聯盟會收集大家的願望，並向麥當勞管理層提出並進一步跟進。