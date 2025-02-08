藝術家程展緯要求恢復飯鐘錢被解僱　今成立「聯盟」冀推動改革

爭取勞工權益的藝術家程展緯早前任職麥當勞清潔工半年，聲稱早前向公司建議將員工用膳時間計薪而被解僱。他今日聯同其他團體成員成立「我們的M記聯盟」，希望推動麥當勞改革。

程展緯連同飲食及酒店業職工總會、推廣員及零散工工會、婦女勞工協會及綠色和平項目成員，今日在麥當勞舉辦「生日會」成立「我們的M記聯盟」。他們解釋因為生日會是香港麥當勞起家的靈魂，也是很多小朋友的憧憬，「有願就有力。「我們的M記聯盟」希望在這一年探討麥當勞與不同社群和議題的關係，推動改革。