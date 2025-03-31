藝術花園The Henderson已開放 展出國際及本地作品

恒基兆業地產有限公司積極支持香港藝術發展，與康樂及文化事務署攜手合作，將香港全新地標、集團超甲級商業項目The Henderson 旁邊的琳寶徑休憩花園，優化為集藝術、創新及可持續元素於一身的藝術花園。花園已對外開放，其展品將展出至5月31日。

藝術治癒空間 展出國際及本地作品

藝術花園與The Henderson有著不可分割的聯繫，花園同樣由全球知名的扎哈．哈迪德建築事務所設計，延續其優雅曲線風格與創新精神，成為扎哈．哈迪德建築事務所首個亞洲雕塑花園。