藝術花園The Henderson已開放 展出國際及本地作品

恒基兆業地產有限公司積極支持香港藝術發展，與康樂及文化事務署攜手合作，將香港全新地標、集團超甲級商業項目The Henderson 旁邊的琳寶徑休憩花園，優化為集藝術、創新及可持續元素於一身的藝術花園。花園已對外開放，其展品將展出至5月31日。
藝術治癒空間 展出國際及本地作品
藝術花園與The Henderson有著不可分割的聯繫，花園同樣由全球知名的扎哈．哈迪德建築事務所設計，延續其優雅曲線風格與創新精神，成為扎哈．哈迪德建築事務所首個亞洲雕塑花園。
花園同時展出國際知名藝術家以大自然為主題創作的藝術作品，包括美國環境藝術家內德．卡恩首個於香港永久展出的 「零碳動態藝術裝置」《生息之源》。這座約7米高的藝術裝置結合風、水及霧的元素，形象化地展現自然、動態與能量。德國數碼藝術家 Philipp Frank 創作的全球首個永久擺放的數碼光影藝術裝置《Hypnotic Dream》，捕捉樹木的頻率變化，將其轉化為抽象光影及音效，利用數碼技術投射於花園中擁有200年歷史的佛肚樹上。
另外，集團特別邀請本地藝術團隊STICKYLINE x Leanna Lee 為藝術花園設計期間限定作品，並首次以分形幾何及黃金比例概念創作雕塑《The Fractal Forest》，呼應The Henderson 的設計理念，並加入保育元素，促進生物多樣性。集團期望透過藝術連繫公眾，喚起公眾對可持續發展的關注，同時促進人際互動，增加社區的凝聚力。
打造蝴蝶友善生態環境
同時，集團重視可持續發展，在花園設計上考慮平衡區內的生態系統。中環及金鐘是多種蝴蝶的棲息地，為此，集團與生態學家及各種專家合作，特意在藝術花園內種植多款蜜源植物，為蝴蝶提供友善的生態環境，吸引更多蝴蝶前來棲息，實現發展與保育之間的平衡。