藝術館展40幅意大利巴洛克畫作 本地藝術家創《唐伯虎點秋香》版名畫

賀特區成立25周年展覽浪接浪，香港藝術館首與意大利卡波迪蒙特博物館合辦大型巴洛克時期畫展，展出的40幅名畫首次在港露面，更有本地藝術家讓唐伯虎「走入」巴洛克，創作富香港元素的復刻版畫作，讓觀眾穿梭古今中西文化。 圖、文：郭曉欣

本地藝術家周俊輝揀選了40幅名畫中的《阿波羅和瑪爾敍阿斯》(圖1)，重新演繹成《唐伯虎點秋香》經典「對穿腸噴血」劇照(圖2)，原作出自那不勒斯巴洛克時期，講述半人半獸的精靈瑪爾敘阿斯因無禮而遭阿波羅剁皮懲罰，神態與「對穿腸」不謀而合。周俊輝的3幅本地版複刻作品共以逾千張相片拼貼而成，除《唐伯虎》亦包括《關公大戰外星人》版的《阿波羅和瑪爾敍阿斯》等。他認為，古與今、東與西均有共通之處，望作品可為觀眾帶來新的思考角度。

「香港賽馬會呈獻系列：走進巴洛克──卡波迪蒙特博物館珍藏展」的40幅名畫來自該館的法爾內塞典藏及波旁典藏兩大核心收藏，包括提香和安尼巴萊．卡拉奇等大師作品，是意大利北、中部文藝復興後期作品及那不勒斯巴洛克畫作，題材涵蓋宗教、神話人物、靜物及風景等，展示意大利那不勒斯在十六至十七世紀風格題材與藝術成就。