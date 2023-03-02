藝術館辦西班牙藝術家米羅展覽 94件展品首次到港

香港藝術館明日(3日)起至6月28日，舉行「香港賽馬會呈獻系列：米羅的詩想日常」展覽，將展出94件首次在港展出、西班牙藝術家胡安•米羅的傑作，包括繪畫、雕塑、素描、紡織品、石版畫、海報和影像資料。

馬會獨家贊助

今次展覽由香港賽馬會獨家贊助。參觀者可透過展覽了解米羅如何連繫藝術與生活。西班牙藝術家胡安•米羅與畢加索、達利並稱「西班牙現代藝術三傑」。米羅熱衷於將日常用品如繩子及乾葉子等變為不平凡的藝術品，他亦善於使用色彩絢麗的幾何圖形和簡單線條創作，為公眾帶來即使兒童也能參與其中的視覺享受。

設引導式展品說明

為了讓來自不同背景和年齡層的參觀者，都能享受藝術的樂趣，展覽特別提供引導式展品說明，讓小學生亦能輕易理解。展覽廳內還有一個以遊樂場為設計主題的多媒體教育區，參觀者可以透過多媒體裝置，製作自己的藝術品，從中體會米羅的創作過程。此外，馬會亦支持相關教育活動，包括專題講座、導賞團和工作坊，以實踐米羅將藝術融入日常生活的理念，提升公眾對藝術的興趣。